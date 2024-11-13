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國民黨立委王鴻薇昨日爆料，政務委員陳時中與曾任衛福部政務次長的王必勝與女性友人餐敘，酸陳時中與王必勝愛粉味，陳時中昨駁斥，餐敘都是醫生，振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學昨晚也證實自己是其中之一。王鴻薇爆料翻車，昨晚在臉書道歉，但她今（13）日受訪說，對於波及女性醫師，她願意致歉，但她身為民代，沒有必要跟陳時中、王必勝道歉。王鴻薇說，她爆料本意是監督官員有無不正當的政商關係，她對波及女姓醫師致歉，但也強調自己不管在議會或立法院，都會強力監督政府和官員有無違背民眾的託付、有無不當政商關係，強力監督會持續下去、不會鬆動。王鴻薇也說，她昨天的爆料文，並沒有對女性有任何不敬字眼，更沒有說過「傳播妹」一詞，不要把她說的話不要塞到她嘴巴，女性醫師不是她監督對象，所以她願意致歉，但陳時中與王必勝，一人在民間機構，另一人還在政府內任高官，監督他們有什麼不對嗎？