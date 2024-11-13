2024 ITF台北國際旅展剛於11月4日完美落幕，2024 TTF大臺南國際旅展也將於11月15～18日在大臺南會展中心登場，「小鹿文娛旅宿集團」在旅展期間祭出超值票券優惠，推出集團旗下20多家館別通用的「臺日輕奢，漫遊無界」、「島內遷徙，全年最低」兩大熱銷套票組合，憑票券雙人住宿平日每晚最低僅千元起，尤其暑假新開幕、位在日本大阪鬧區的「FAWN HOTEL」也適用。
小鹿文娛提到，看準國人喜愛前往日本旅遊，此次因應台南國際旅展推出線上旅展（按此）特別推出「臺日輕奢，漫遊無界」9000元套票，內含6張住宿券，不僅臺灣館別，就連日本的「FAWN HOTEL」也能兌換指定房型。今年暑假全新開幕「FAWN HOTEL」，座落於日本大阪市中心，離惠美須町地鐵站步行僅需5分鐘，前往通天閣商圈步行約 7 分鐘即可抵達，館內包含單人、雙人及雙床等多元房型。明年4月大阪將舉辦「世界博覽會」，使用「臺日輕奢，漫遊無界」套票的票券，平、旺日憑票券入住，每人每晚最低免千元。
小鹿文娛此次也推出年年熱銷的「島內遷徙，全年最低」6000 元套票，同樣包含 6 張住宿券，等於每張千元可於臺北、臺中、臺南、墾丁以及花蓮等旗下11館兌換指定房型。其中，「路境行旅 臺南西門館」今年7月開幕，該館位於臺南市中心，步行3分鐘即可抵達國華友愛商圈。使用「島內遷徙，全年最低」票券入住，雙人房或家庭房每晚最低僅千元起；於指定日期兌換高級雙人房，更有機會升等為行政雙人房。小鹿文娛也提到，凡於實體旅展購入任一套票組合再贈 500 元抵用券一張及聯合早餐券四客。
台南遠東香格里拉也是配合「 TTF 大台南國際旅展」，將於11月15日至18日推出優惠餐券，像是「遠東CAFÉ自助餐廳」週一至週五「平日自助午餐單人券」，六張券乙組，原價7,788元，優惠價5,940元，約7.6折；「平日自助午或晚餐單人券」五張券乙組，原價7,040元，優惠價5,400元，約7.7折，平均每人只要1,080元，即可豪饗各國料理吃到飽。台南遠東香格里拉線上旅展（按此），自11月15日至29日開放網路購買。線上還提供兩款獨家住宿券，限時快閃優惠自11月15日至22日，最高達21折，每人每晚平均僅2,500元起，數量有限、售完為止。
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小鹿文娛此次也推出年年熱銷的「島內遷徙，全年最低」6000 元套票，同樣包含 6 張住宿券，等於每張千元可於臺北、臺中、臺南、墾丁以及花蓮等旗下11館兌換指定房型。其中，「路境行旅 臺南西門館」今年7月開幕，該館位於臺南市中心，步行3分鐘即可抵達國華友愛商圈。使用「島內遷徙，全年最低」票券入住，雙人房或家庭房每晚最低僅千元起；於指定日期兌換高級雙人房，更有機會升等為行政雙人房。小鹿文娛也提到，凡於實體旅展購入任一套票組合再贈 500 元抵用券一張及聯合早餐券四客。
台南遠東香格里拉也是配合「 TTF 大台南國際旅展」，將於11月15日至18日推出優惠餐券，像是「遠東CAFÉ自助餐廳」週一至週五「平日自助午餐單人券」，六張券乙組，原價7,788元，優惠價5,940元，約7.6折；「平日自助午或晚餐單人券」五張券乙組，原價7,040元，優惠價5,400元，約7.7折，平均每人只要1,080元，即可豪饗各國料理吃到飽。台南遠東香格里拉線上旅展（按此），自11月15日至29日開放網路購買。線上還提供兩款獨家住宿券，限時快閃優惠自11月15日至22日，最高達21折，每人每晚平均僅2,500元起，數量有限、售完為止。