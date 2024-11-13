2025世界棒球經典賽資格賽於今（13）日正式公佈賽程與分組，中華隊和西班牙、尼加拉瓜、南非同組，比賽時間為2025年2月21日至25日，中華隊首戰將對上西班牙，之後依序與南非和尼加拉瓜對決，而比賽地點將是台北大巨蛋。
上屆小組墊底 中華隊將從資格賽出發
中華隊在上屆經典賽小組賽中，擊敗荷蘭與義大利，不敵巴拿馬和古巴，拿下2勝2敗的戰績，在小組墊底，因此下屆經典賽將從資格賽打起。
此次資格賽中華隊將和西班牙、尼加拉瓜、南非將同組，比賽將於明年2月21日至25日於台北大巨蛋進行。另一組則為中國、巴西、哥倫比亞、德國，比賽地點於美國亞利桑那州圖桑市比賽時間為2025年3月2日到3月5日。
本次資格賽採取循環賽的賽制，分組第一將直接晉級，而第二和第三名會再進行一場比賽，獲勝的隊伍，也將獲得晉級資格，因此每組將有2支球隊晉級。
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中華隊在上屆經典賽小組賽中，擊敗荷蘭與義大利，不敵巴拿馬和古巴，拿下2勝2敗的戰績，在小組墊底，因此下屆經典賽將從資格賽打起。
此次資格賽中華隊將和西班牙、尼加拉瓜、南非將同組，比賽將於明年2月21日至25日於台北大巨蛋進行。另一組則為中國、巴西、哥倫比亞、德國，比賽地點於美國亞利桑那州圖桑市比賽時間為2025年3月2日到3月5日。
本次資格賽採取循環賽的賽制，分組第一將直接晉級，而第二和第三名會再進行一場比賽，獲勝的隊伍，也將獲得晉級資格，因此每組將有2支球隊晉級。