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2025世界棒球經典賽資格賽於今（13）日正式公佈賽程與分組，中華隊在上屆經典賽小組賽中，擊敗荷蘭與義大利，不敵巴拿馬和古巴，拿下2勝2敗的戰績，在小組墊底，因此下屆經典賽將從資格賽打起。此次資格賽中華隊將和西班牙、尼加拉瓜、南非將同組，比賽將於明年2月21日至25日於台北大巨蛋進行。另一組則為中國、巴西、哥倫比亞、德國，比賽地點於美國亞利桑那州圖桑市比賽時間為2025年3月2日到3月5日。