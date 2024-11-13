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由前立法院長王金平成立的跨黨派兩岸智庫「中道和平聯盟智庫」，今（13）日在台北凱薩飯店舉行籌備會，針對「九二共識」對兩岸僵局是否還有用？王金平則說，需要的時候自然會出來，若不需要就不必再談。前立法院長王金平近日動作頻頻，不只開線上課程教授「溝通協調」，更難得主動對當前兩岸議題發表看法。外傳他有意參選國民黨主席職務，但實際上他並未要參選，而是成立跨黨派的兩岸智庫「中道和平聯盟智庫」，今天更在台北凱薩飯店舉行籌備會。中道和平聯盟邀請30名商界、宗教界與政治圈人士參與，包含前祕書長李乾龍、前副主席郝龍斌、民眾黨立委張啟楷等人都受邀，目的就是為了找出有辦法協調兩岸之間矛盾的新路線，更被解讀為要挑戰馬英九的「九二共識」路線。王金平受訪解釋，初步名單約有20多人，未來可能會再增加人，至於有報導稱台灣前副總統呂秀蓮、前副總統蕭萬長根本還沒邀請，對於有邀民進黨秘書長林右昌，「我看他也向媒體否認，這否認是對的，我們還沒邀請他」，但未來看看狀況會再跟他們邀請。王金平重申，這個聯盟沒有任何政治因素，純粹希望國內能夠和諧，兩岸能夠和平。有媒體追問，針對「九二共識」在兩岸僵局還有用嗎？王金平則說，「我回答事也不是，不是也不是」，等到社會稍微沉澱，「認為需要的時候自然會出來，若不需要就不必再談」。對於有人認為這是提前替2028國民黨總統候選人清理戰場，先找出兩岸路線？王金平則用台語回應「竹篙湊菜刀」，聯盟不牽扯任何政治，不分黨派也不分教派，也不分任何階層職業，希望集各方有志之士一起共同面對國內困局還有兩岸困局，籌思解決之道，共同促進和平。