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▲因應天兔可能帶來的強陣風，南市府已隨時做好災害應變準備。(圖／南市府提供)

依目前氣象預報資料顯示，天兔颱風未來路徑變數大，不排除發布海上颱風警報，並有發布陸上警報機率，明天發布海警和陸警機率高，台南市市長黃偉哲今(13)日要求市府團隊提前整備，並呼籲市民不可輕忽，儘早做好防颱準備，注意自身安全。根據中央氣象署資料顯示，第25號颱風天兔今天上午2時中心位置在北緯14.6度、東經129.0度，以每小時27公里速度向西北西進行，距臺南市約1,300公里，未來路徑變數大，不排除發布海上颱風警報，並有發布陸上警報機率。黃偉哲表示，此次11月颱風是有紀錄以來首次4颱(天兔、銀杏、桔梗、萬宜)共舞，據氣象情資研判，除天兔颱風外，其餘颱風對臺灣並無直接影響，而天兔颱風14日(四)進入巴士海峽後接近臺灣，因所處環境有利發展，未來有持續增強趨勢，但路徑變數大，預估15日(五)至16日(六)對臺影響最明顯，已要求市府團隊包含消防局、水利局、工務局、環保局及37區公所等相關單位提前做好防汛防颱整備工作。秘書長兼災防辦主任方進呈指出，天兔颱風目前移動路徑及影響範圍不確定性仍大，預估接近臺灣期間以輕度颱風或較弱之中度颱風為主，市府已要求各相關機關針對可能帶來的強陣風加強加固路樹、招牌和圍籬，特別是大型廣告招牌、看板和工地圍籬，並修剪路樹、預先配置防水擋板與砂包、落實清理水溝蓋及落水口樹葉與雜物阻塞等清淤作業，隨時做好災害應變準備。