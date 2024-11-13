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大象雖然屬於溫馴又聰慧的動物，但極端情況下也可能會發狂並攻擊週遭事物。一頭大象在本月10日的遊行上突然發狂，將背上的女子搖晃到地上，並攻擊路旁的機車騎士，這場意外造成1人死亡和1人重傷。根據《曼谷郵報》報導，泰國汶干府（Bueng Kan）的Sutthiwararam佛寺在上週日（10日）舉行一場遊行，一頭參與遊行的大象，不知何故突然變得暴躁發狂，當時坐在象背上的47歲女子帕麗，因受到晃動而摔落地，該大象又攻擊一名摩托車騎士，該名男子當時把摩托車停在路邊，連人帶著車遭象鼻拖著走。該地的警方透露，來自廊開府蓬披賽縣的死者帕麗，身上有多處傷口，送院後不治身亡；遭攻擊的61歲男子頌蓬，胸部受重創。意外相關的影片在網路上流傳，從影片中看到，有逾十頭大象參與遊行，佛寺僧人和多名主辦單位代表坐在像背上。除了象群遊行，還有舞蹈表演，遊行花車播放音樂，有不少民眾靠近大象拍照，估計超過1000人參與儀式，場面非常熱鬧。一位不願透露姓名的目擊者表示，當天天氣炎熱，參加活動的人數高達上千人，還有約10頭大象。一些喝醉的人們一邊餵大象甘蔗、一邊戲弄牠們，而襲擊乘客的這頭大象年輕且敏感，目擊者認為牠的攻擊行為可能是因為人群眾多、天氣炎熱和嘲笑而感到不安。