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▲西門子歌美颯台中機艙廠生產的SG 14-222 DD直驅式離岸風機為公司全球商轉風機中最大型機款，圖左至右為3MW、8MW、11MW及14MW。（圖／取自西門子歌美颯LinkedIn ）

全球風機系統商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）今年8月與海龍離岸風電計畫共同宣布台中機艙新廠房開幕，近期完成首座14MW風機機艙「SG 14-222 DD」的製造與測試，這也是歐洲區以外首座14MW風機機艙，展現台灣離岸風電本土供應鏈的製造實力。西門子歌美颯台中機艙廠生產的SG 14-222 DD直驅式離岸風機為公司全球商轉風機中最大型機款，具體數據雖然未對外揭露，但體積相比一棟透天厝還要更龐大。西門子歌美颯表示，自從2023年起在歐洲製造後，今年首次於歐洲以外地區進行生產，台灣如今正式完成機艙的生產與測試，體現了我們對在地製造、技術轉移以及人才培育的承諾。西門子歌美颯台中機艙廠於2022年展開改裝與擴建，從原先組裝SG 8.0-167 DD，到在地生產與組裝SG 14-222 DD離岸風機，風機裝置容量從8MW提升至14MW，達到政府規定的連續組裝生產線標準。西門子歌美颯台中機艙廠的擴建，將依照政府在地化要求，新廠房配置輪轂與後端專門生產線落實在地生產、組裝，並包含發電機在內的最終組裝等相關製程，達成產業關聯性要求。每座機艙包含上萬個零組件，其中包括多家國內廠商供應的關鍵零組件。台中機艙廠將優先支持1,022MW安裝容量的海龍離岸風電計畫，未來也將服務於第三階段區塊開發風場及亞太區專案。預計至2026年底，工廠員工數將達到300人。