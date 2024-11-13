我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「中道和平聯盟智庫」名單曝光。（圖／記者林怡昕攝，2024.11.13）

▲前立法院長王金平今天成立跨黨派的兩岸智庫「中道和平聯盟」。（圖／記者陳明攝，2024.11.13）

▲民眾黨立委張啟楷出席「中道和平聯盟智庫」籌備會。（圖／記者陳明攝，2024.11.13）

▲前台北市長郝龍斌出席「中道和平聯盟智庫」籌備會。（圖／記者陳明攝，2024.11.13）

▲前國民黨祕書長李乾龍出席「中道和平聯盟智庫」籌備會。（圖／記者陳明攝，2024.11.13）

由前立法院長王金平成立的跨黨派兩岸智庫「中道和平聯盟智庫」，今（13）日在台北凱薩飯店舉行籌備會，受邀名單也曝光，包含前台北市長郝龍斌、國民黨秘書長黃健庭等政治人物，甚至連宗教界、企業界人士都有。值得關注的是，雖然未見綠營人士，不過名單中卻有民眾黨立委張啟楷、前民眾黨立委張其祿。王金平今天舉辦「中道和平聯盟智庫」成立大會暨第一次座談會。王金平指出，他邀有志之士共同成立智庫，目的在因應國內目前政局紛擾、對立嚴重，尋找取得和諧，化解消彌的方案，待國內和諧後，同時營造兩岸和平，尋找和平契機，這些都是聯盟要做的工作，因為聯盟需要智庫共同尋找方向並提出解決政策「中道和平聯盟智庫」30位與會名單也曝光。針對政界人士，包括前台聯黨主席蘇進強、前台北市長郝龍斌、國民黨秘書長黃健庭、前國民黨秘書長李乾龍、國民黨副主席夏立言、新黨副主席李勝峰、民眾黨立委張啟楷、前民眾黨立委張其祿等人皆受邀。另有重量級前政務官，包含前金管會主委陳樹、前內政部長李鴻源、前行政院人事行政局長陳清秀等人。至於宗教界，則有明光法師、法藏法師。關於學界則有，前台大校長管中閔、政治大學教授趙建民、民主基金會執行長廖達琪。智庫採委員會制，由王金平擔任主任委員，陳樹出任副主委。