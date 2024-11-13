任天堂12日宣布，日本環球影城「超級任天堂世界」主題樂園新園區「咚奇剛王國」將在12 月 11 日開幕，同時公開園區設施的介紹，由叢林和黃金神廟等系列熟悉的場景構成，還可搭乘系遊樂設施「咚奇剛的瘋狂礦車」，且會與主園區「瑪莉歐世界」一樣，推出專屬手環。
「咚奇剛」舊譯「森喜剛」，2023年起統一譯為與英文名相近的「咚奇剛」，他與瑪莉歐一樣都是任天堂1981年就推出的IP，當時瑪莉歐甚至還沒有名字。「咚奇剛王國」12月開幕，口號則是「PLAY WILD！遊玩本能，全面失控」。
任天堂之父宮本茂在影片中親自擔任導覽，介紹了「咚奇剛王國」的布置，其中咚奇剛的瘋狂礦車，根據介紹，「搭乘礦車，痛快地奔馳在廣大的叢林中，跳過中斷的軌道！？ 無法預測的體驗接連不斷，只能忘我地大聲尖叫！ 與咚奇剛們一起奔馳在叢林內，保護黃金香蕉不被敵人搶走」。
另外也有美食餐廳「叢林裡超熱門的甜點店」，販售「DK 撞毀聖代～熱帶香蕉口味」，還有可以購買周邊商品的「酷喜剛的飛翔商店」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
任天堂之父宮本茂在影片中親自擔任導覽，介紹了「咚奇剛王國」的布置，其中咚奇剛的瘋狂礦車，根據介紹，「搭乘礦車，痛快地奔馳在廣大的叢林中，跳過中斷的軌道！？ 無法預測的體驗接連不斷，只能忘我地大聲尖叫！ 與咚奇剛們一起奔馳在叢林內，保護黃金香蕉不被敵人搶走」。
另外也有美食餐廳「叢林裡超熱門的甜點店」，販售「DK 撞毀聖代～熱帶香蕉口味」，還有可以購買周邊商品的「酷喜剛的飛翔商店」。