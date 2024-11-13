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美國總統當選人川普今天表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同執掌所謂的政府效率部。消息一出，與政府效率部簡稱同名的加密貨幣狗狗幣（DOGE）應聲大漲20%。川普在聲明中指出，兩位傑出美國人士將聯手替我的政府鋪路，以期瓦解政府官僚體系、撤銷多餘的監管程序、刪減浪費性支出，並調整聯邦機關結構。此外，川普的聲明中暗示了，這個新成立的部門將存在於聯邦政府之外，NBC指出，這項安排將可能允許馬斯克和拉馬斯瓦米繼續在私人公司部門工作，並在未經參議院批准的情況下任職。目前尚不清楚該組織將如何運作，CBS指出，該部門可能受《聯邦諮詢委員會法》管轄，該法規定為政府提供建議的外部團體必須如何運作並對公眾負責。聯邦僱員通常需要揭露其資產，以避免任何潛在的利益衝突，並要求售出與其工作相關的大量股份。由於馬斯克和拉馬斯瓦米不是正式的聯邦工作人員，因此他們不會面臨這些要求限制。新的「政府效率部」英文縮寫與馬斯克支持的加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）相同，馬斯克接掌政府效率部消息一出，狗狗幣上漲近20%。過去馬斯克已多次表示對狗狗幣的支持，還曾稱狗狗幣升勢將無法阻擋。