網路時代，傳統媒體逐漸式微，在自媒體、社群平台、播客等多重夾擊下，美國知名媒體大公司《CNN》，也傳出美國大選當天，收視率大不如前的慘狀，甚至有消息指將進行大規模裁員。
根據《紐約郵報》等外媒報導，繼選舉之夜落後《MSNBC》、《福斯新聞》等競爭對手後，收視率備受挑戰的《CNN》即將迎來一場大屠殺，進行大範圍裁員，恐有數百名員工受到影響。
尼爾森數據顯示，美國時間上週二（選舉當天）的晚間黃金時段，《CNN》的觀眾只有510萬，明顯少於《福斯新聞》的1030萬，甚至連《MSNBC》都以600萬的觀眾人數，首次超越《CNN》。
報導引述《CNN》內部消息人士，聲稱該公司正處於「高壓力和高焦慮」的氣氛中，公司將取消被視為多餘的任務，裁減或縮編部門，並要求記者承擔更多目前由製片人、製作助理做的工作。
報導指出，遭殃的不只一般員工，黃金時段主播的高薪也可能被砍，包括庫珀（Anderson Cooper）、伯內特（Erin Burnett）、凱特柯林斯（Kaitlan Collins），他們的年薪據報從300萬美元到2000萬美元不等。
有分析認為，除了新興傳播管道崛起，民眾對傳統建制派的媒體越來越不感興趣，可能也是造成《CNN》選舉之夜收視率奇差的原因之一。
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尼爾森數據顯示，美國時間上週二（選舉當天）的晚間黃金時段，《CNN》的觀眾只有510萬，明顯少於《福斯新聞》的1030萬，甚至連《MSNBC》都以600萬的觀眾人數，首次超越《CNN》。
報導引述《CNN》內部消息人士，聲稱該公司正處於「高壓力和高焦慮」的氣氛中，公司將取消被視為多餘的任務，裁減或縮編部門，並要求記者承擔更多目前由製片人、製作助理做的工作。
報導指出，遭殃的不只一般員工，黃金時段主播的高薪也可能被砍，包括庫珀（Anderson Cooper）、伯內特（Erin Burnett）、凱特柯林斯（Kaitlan Collins），他們的年薪據報從300萬美元到2000萬美元不等。
有分析認為，除了新興傳播管道崛起，民眾對傳統建制派的媒體越來越不感興趣，可能也是造成《CNN》選舉之夜收視率奇差的原因之一。
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