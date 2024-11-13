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國民黨本土派力勸台中市長盧秀燕參選黨主席沒成功，改力勸「喬王」立法院前院長王金平參選，不過王金平稱已退休迴避話題。國民黨前副主席郝龍斌今（13）日受訪時，則大力推薦盧秀燕，並稱盧是非常好的人選，若朱立倫仍有意連任，就讓黨內民主機制去選擇。王由前立法院長王金平成立的跨黨派兩岸智庫「中道和平聯盟智庫」，今（13）日在台北凱薩飯店舉行籌備會。政界人士包括前台聯黨主席蘇進強、前台北市長郝龍斌、國民黨秘書長黃健庭、前國民黨秘書長李乾龍、國民黨副主席夏立言、新黨副主席李勝峰、民眾黨立委張啟楷、前民眾黨立委張其祿等人皆受邀。被問到智庫成立是否和黨主席選舉有關？王金平會前受訪時重申，「大家不要胡思亂想，我講過我退休了，晚年要致力於國內和諧、兩岸和平」。至於要不要推薦台中市長盧秀燕參選？王金平稱不知道，並透露「我們幾次長談，她也沒告訴我要不要選黨主席。」郝龍斌則直呼，「盧秀燕是一個好的人選，非常好」，任何對國民黨有責任，且目前孚眾望的人願意來帶領國民黨，這都是好事。不過國民黨主席朱立倫也將拚連任，郝龍斌說，將來透過民主機制公平競爭，讓黨員來做選擇。