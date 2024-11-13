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▲光頭哥哥搞笑影片逗樂觀眾，也留下許多令人難忘的勸世金句。（圖／光頭哥哥粉專）

YouTuber「光頭哥哥」（陳俊傑）過去以無厘頭的搞笑影片爆紅，台詞「尋找紅心A」、「母湯喔」令粉絲印象深刻，有憂鬱症、自閉症的他，曾說過自己拍影片只為帶給大家歡笑，讓他被譽為是「YouTuber界唯一清流」。可惜光頭哥哥在2019年因病過世，讓粉絲哀痛不已，但他的臉書粉專小編今（13）日凌晨突發文寫下24字：「5年了，世界變了很多，不變的是現在依舊會想起祢的純真。」立刻吸引1萬名粉絲朝聖按讚，難過地說：「想葛格了」。光頭哥哥在2019年11月13日因肺栓塞、胰臟炎、多重器官衰竭等疾病問題，於新光吳火獅紀念醫院過世，享年44歲。他的臉書粉專在他病逝後交由親友打理，今日是他過世的第5年，粉專小編無預警在凌晨發文，感性寫道：「5年了，世界變了很多，不變的是現在依舊會想起祢的純真。」貼文曝光後不到1天時間就吸引1萬多名粉絲按讚。光頭哥哥畢業於實踐大學應用外語系，本身患有憂鬱症、自閉症的他，2017年底於YouTube平台上傳《尋找紅心A》影片，把自己用絕緣膠帶綑住，一邊念出：「哥哥，母湯喔」、「哥哥，不要」，搞怪又滑稽的影片逗樂觀眾。一開始許多人不理解他的拍片邏輯，甚至覺得光頭哥哥油膩又噁心，但事後才知道，光頭哥哥拍影片的初衷純粹是想逗樂觀眾，讓世界不那麼憂鬱，開始越來越多粉絲支持並理解他，更封光頭哥哥是直播、YT界清流，在他死前帶給大家無數歡笑。如今光頭哥哥離世5年，粉絲也忍不住懷念祂的身影，紛紛在臉書貼文留言，「想葛格了」、「好想哥哥，前幾天坐火車音樂剛好播到〈你不是真正的快樂〉，就想到哥哥以前唱到哭的畫面…5年了，從高中到大學畢業，慢慢發現這個社會是多麼的複雜，謝謝單純善良的哥哥帶給大家歡樂的時光。希望哥哥在天堂能真的快樂，不用再為我們扮醜，做個愛唱歌的天使」、｢謝謝葛格，祢永遠是最好的YouTuber｣。