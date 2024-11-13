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美國前總統川普於美國總統大選勝出，即將重返白宮，近期陸續公布人事，市場關注其經濟和貨幣政策。今年六月退休的前克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）指出，川普上任後，聯準會降息幅度可能不會像 9 月假設或預期的那麼多，她研判明年降息將少於先前預測的四次。根據CNBC報導，梅斯特週二表示，如果川普提出的關稅政策通過，聯準會明年的降息幅度可能會少於先前的預期。她表示，根據即將上任的共和黨政府的財政計劃，聯準會的前景將發生變化，市場預測的降息幅度可能會少於先前預測的四次。川普上週贏得大選後，市場下調了降息預期，圍繞他的關稅提案及其對世界經濟影響的猜測逐漸增多。由於川普在競選期間發下豪語要加劇他第一任期內開始的貿易戰，並表示他將對所有美國進口商品徵收10%至20%的關稅，甚至不排除針對部分國家商品徵收60%至100%的懲罰性關稅。經濟學家警告稱，此類措施可能引發通貨膨脹。梅斯特在瑞銀歐洲年會的小組會議上指出，明年降息步伐將受到共和黨政府財政政策的影響，然而，完整財政計畫的進一步細節及其對貨幣政策的影響，預計要到明年初才會公佈。她預計明年的降息幅度將少於四次，不過她表示，她仍然認為聯準會在 12 月的下次會議上可能降息。梅斯特指出影響川普政府財政政策影響降息的三大關鍵，除了關稅之外，移民議題也正在發酵，稅收方面可能也會發生一些事情。