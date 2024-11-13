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▲《神鬼戰士》雖然不乏動作場面，台灣觀眾卻對西洋古裝片的興趣遠不如時裝動作片大。（圖／摘自IMDb）

▲《臥虎藏龍》是台灣爭取奧斯卡最有機會得大獎的一次，全台觀眾都把希望放在這部片上，對於它的最大對手《神鬼戰士》態度更冷。（圖／摘自IMDb）

▲《神鬼戰士II》台灣將上映，票房表現頗值得觀察。（圖／UIP提供）

明（週四）就要在全台各地盛大上映的好萊塢巨片《神鬼戰士II》，是20多年前曾獲奧斯卡最佳影片、男主角等5項大獎的《神鬼戰士》續集，當年《神鬼戰士》在全球各地大熱賣，年度票房統計僅次於湯姆克魯斯《不可能的任務2》高居亞軍，如果只論北美票房，也拿下年度第3，只輸給金凱瑞《鬼靈精》和《不可能的任務2》。但在台灣，在一整年的外片賣座榜只得到第14名，明顯的沒那麼熱烈。隔年該片在奧斯卡上，又和代表台灣的《臥虎藏龍》爭最佳影片大獎，雖然風光獲獎，可是台灣媒體報導都是為《臥虎藏龍》可惜，沒有多少對《神鬼戰士》的讚譽。《神鬼戰士》今日在台灣觀眾的心目中，已是經典金獎大片，可是當年推出時，並沒有如大家以為的瘋狂賣座，雖然以西洋古裝史詩類型而言，它的表現已算不錯，但和時裝動作片、冒險片甚至是科幻影片，票房就是差了一截，甚至連迪士尼在歐美並不算叫好叫座的動畫片《恐龍》，台灣都賣得比《神鬼戰士》好上一大截。西洋古裝史詩在6、70年前的台灣曾是最受觀眾喜愛的類型之一，可是到了2、30年前反而並不吃香，觀眾更愛的是場面大到誇張的時裝動作片，古裝電影即便戰爭場面再壯觀、再血腥，還有大牌巨星掛帥如《梅爾吉勃遜之英雄本色》，排到7月暑假黃金檔上映，北市賣座也就是6000萬元、排名年度11。《神鬼戰士》那時的羅素克洛，在台灣還談不上有多大的知名度，又是趕著5月下旬在台上映，北市票房5300萬，恐怕已是最好的結果。在美國《神鬼戰士》票房後勁頗強，上映1個月還沒跌出Top 5，在台灣上映兩個星期之後，就被端午節上片的《獵殺U-571》擠下王座，而且總票房在美國賣不到1億美元的《獵殺U-571》，台灣還略贏《神鬼戰士》。雖然《神鬼戰士》隔年在風光入圍奧斯卡12座大獎、成為當屆提名名單上的最大贏家後，片商再度安排回到戲院，也是有些觀眾慕名而來，但當屆提名項數僅次於它的《臥虎藏龍》，是掛名台灣出品的影片進軍奧斯卡最有機會得大獎的一部，全台的希望都在《臥虎藏龍》為國爭光上，對於它的最大對手《神鬼戰士》，自然態度更加的熱不起來，而且覺得不管怎麼看，《臥虎藏龍》都更好，不同於《神鬼戰士》的是，《臥虎藏龍》前一年暑假在台上映，光北市票房就已破億，是《神鬼戰士》快兩倍，不像《神鬼戰士》就算有奧斯卡多項提名的幫助，票房還是沒辦法衝上去。那時奧斯卡頒獎成為全台矚目的熱門焦點，還有轉播典禮的影片台在影城舉辦大銀幕直播實況、讓全場觀眾為《臥虎藏龍》加油的活動，不難想見當《神鬼戰士》最後得到最佳影片大獎，而不是《臥虎藏龍》時全場的反應，且當年的報章報導，都是在為《臥虎藏龍》雖獲得最佳外語片卻沒能更上層樓得到最佳影片而惋惜，至於《神鬼戰士》的得獎，當然被認為難脫「白人第一」的傳統思維，也不太有新聞為之喝采。多年之後的現在，已經少有觀眾還記得《神鬼戰士》當年在台灣其實反應比歐美差很多，也不太還會有人因為《臥虎藏龍》爭奪奧斯卡最佳影片失利還怪罪《神鬼戰士》從中攔截，可是《神鬼戰士II》又要面對和上一集相比較的壓力，至少台灣觀眾目前對於《神鬼戰士》印象應該有比當年上映時好很多，對於續集有所期待的應該也不少，使得票房結果頗值得大家觀察。