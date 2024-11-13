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▲丹佐華盛頓在《神鬼戰士II》扮演神祕卻關鍵的角色，他表示接下來的《黑豹3》將是他影視生涯的倒數之作。（圖／摘自IMDb）

▲奧斯卡影帝丹佐華盛頓表示，他在完成《奧賽羅》與《李爾王》拍攝之後，將正式告別影壇。（圖／UIP提供）

奧斯卡影帝丹佐華盛頓近日宣傳新片《神鬼戰士II》時透露，自己已開始計劃息影，並將出演漫威電影《黑豹3》，這或許將是他影視生涯的倒數之作。現年69歲的他表達了想與頂尖導演合作的意願，並表示在完成幾個目標後將告別大銀幕。受訪時他表示：「我不知道還會拍多少部電影」，計劃在《奧賽羅》與《李爾王》完成後告別影壇。丹佐華盛頓近日接受澳洲媒體《Today》訪問時，談及自己現階段的想法，「我不知道還會拍多少部電影，可能真的不多了。我想要做些以前未曾嘗試的事。」他提到將於2025年在百老匯再次挑戰經典角色奧賽羅，並計劃與傑克葛倫霍共同演出，這將是他自22歲後再次演繹此角色。丹佐透露接下來的計劃還包括參與描繪古代軍事家漢尼拔巴卡的電影，以及《自由之心》導演史提夫麥昆的新作。他提到：「瑞恩庫格勒（Ryan Coogler）正在為下一部《黑豹》中，為我設計角色。」此外，他還計劃在影視作品中飾演莎士比亞名作《奧賽羅》與《李爾王》中的角色。丹佐表示，這些作品完成後，他將正式告別影壇。漫威目前尚未正式宣布《黑豹3》的計劃，丹佐的透露讓影迷驚喜不已。對他而言，這部作品不僅是職業生涯的里程碑，還有著特殊意義，因為已故影星查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）就讀戲劇學校時曾獲得丹佐資助。儘管無法與查德維克同台演出，丹佐的加盟仍令人期待。