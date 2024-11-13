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國民黨立委翁曉玲提案，擬修法將規範退將等人赴中參與等政軍活動的規範與罰則全數刪除，也就是俗稱的「吳斯懷條款」，引發熱議。有藍委還緊急撤簽連署，連自家人都急撇清關係。對此，國民黨主席朱立倫今（13）日受訪時沒反對，強調「對國軍將領是非常有信心」，希望讓立法院來討論。退役少將臧幼俠8月在香港出席活動，起立聽中華人民共和國國歌，遭國防部認定違法，裁罰停領75%月退退俸五年。翁曉玲擬幫解套，提案修法將規範退將等人赴中參與等政軍活動的規範與罰則全數刪除，也就是俗稱的「吳斯懷條款」，就連軍系國民黨立委陳永康都有連署。不過，黨內似乎傳出異音，有不具名藍委直言，退將因為有領退休俸，等於正在花人民納稅錢，應該要全心全意的做出對任何中華民國有利的事務，因此拒絕連署法案。甚至傳出，有藍委原本有連署，不過在新聞曝光前夕，緊急撤簽該法案。朱立倫今天出席「北市黨部舉辦的130周年黨慶」，對於翁曉玲擬刪「吳斯懷條款」引發黨內不滿。朱強調，對國軍將領是非常有信心，大家一定都是效忠中華民國，一定是忠於國家，對於兩岸之間的規範，法律的規範應該是針對「不法的行為」，有關於參加典禮或意識形態，盡量能夠減少這樣的壓力，讓大家來討論，讓立法院來討論。