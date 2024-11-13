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美國總統當選人川普今天宣布，將提名特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導新設的「政府效率部門」，值得注意的是，拉馬斯瓦米在去年一度投入共和黨總統初選，還曾拋出讓每個台灣家庭配一把槍，來對抗中國的言論。川普在聲明中指出，「這兩位傑出美國人將聯手替我的政府鋪路，廢除政府官僚體系、撤銷多餘的監管程序、刪減浪費性支出」。事實上，拉馬斯瓦米以知名生技創業家身分聞名，打造Roivant Science集團，去年曾一度投入共和黨總統初選，他將減少政府支出浪費作為其競選的關鍵政策，競選過程中還曾強調將取消聯邦調查局、教育部和核能管理委員會，並放話解僱數千名聯邦工作人員，而他在今年一月宣布轉向支持川普。值得注意的是，拉馬斯瓦米去年在共和黨初選階段，在一場美國步槍協會的造勢活動上，曾突然談到台灣議題，他當場提出美國步槍協會應在台灣開設分支機構，讓每個台灣家庭擁有一把槍，以自我防衛，甚至認為這樣能在未與中國開戰的情況下保衛台灣。他當時還強調，若台灣民眾擁有槍枝，也需要進行相應的訓練，以確保他們知道如何使用槍枝，並喊話「我們與台灣同在！」