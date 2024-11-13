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▲韓星宋再臨（如圖）和金賢植、咸重亞、徐永春等明星都在11月逝世，引發「演藝圈11月怪談」的傳聞。（圖／宋再臨IG）

▲宋再臨與多位名人都在11月離開，因此11月怪談開始在網路上受到討論。（圖／宋再臨IG）

南韓演藝圈傳出悲訊，男星宋再臨於昨（12）日被發現於首爾家中離世，享年39歲，只留下2頁遺書後就驟然離開人世。此消息震驚粉絲，許多人難以接受，更有人回顧近年來南韓演藝圈頻傳悲劇，有多位明星於11月離世，包括金賢植、咸重亞、徐永春等，均在11月1日逝世，粉絲們也因此紛紛提到「演藝圈11月怪談」的傳聞。宋再臨以《擁抱太陽的月亮》、《我們相愛過的一切》及《我們結婚吧》等作品聞名，近年活躍於綜藝與戲劇，昨他傳出過世消息令友人與粉絲難掩哀傷。此時網路上也再度掀起「演藝圈11月怪談」的討論，不少人提到包括金賢植、咸重亞、徐永春等明星，均在11月1日逝世，驚人的巧合讓人覺得相當心痛。歌手柳在夏於1987年11月車禍過世，享年25歲，其作品《因為愛》多年後仍登上音樂榜單，深受粉絲懷念。此外，前女團KARA成員具荷拉選擇於11月23日輕生，得年28歲。而近年來，創作型女歌手金娜熙也於本月8日離世，享年24歲，進一步增添此說法的討論熱度。隨著11月的逝者名單持續增長，粉絲們也紛紛表達對這個月份的感慨。其他如「ONE TWO」成員吳昌勳、演員金慈玉及喜劇演員朴智宣等人，均選在11月辭世，讓「11月怪談」更添神秘色彩。