我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧說自己環島挑戰大成功，沒有再提被跟蹤偷拍的事件。（圖／李多慧IG）

▲李多慧報案時忍不住落淚，讓不少粉絲超級心疼。（圖／記者李政龍攝）

▲李多慧說自己遭陌生人跟拍，後來發現此人正是狗仔。（圖／李多慧IG）

韓籍啦啦隊美少女李多慧日前在台灣進行騎車環島挑戰，在返回台北租屋處途中遭人尾隨，報案時一度委屈落淚。隨後有人跳出來稱尾隨李多慧的是媒體狗仔，對此，《壹蘋新聞網》強勢回擊，強調跟拍李多慧發現她在騎車途中有多項違規，居然還惡人先告狀。而這段被狗仔跟拍的陰影恐成為李多慧心中遺憾，但她昨（12）日在IG發文，樂觀喊道：「挑戰環島大成功」，似乎不願再多談偷拍事件。李多慧昨日在IG發文，樂觀喊道：「李多慧挑戰環島大成功！因為一定要在6天內完成環島，真的是每天都在超級拼命騎行趕路，雖然很累，但是幸好有PD大大和ggg，還有路上那些熱情為我加油的朋朋們，讓我有滿滿動力完美達成這趟環島」。李多慧表示對她來說，台灣是超級珍貴的地方，因此每次她都會忍不住挑戰新事物，希望大家推薦她更多好玩有趣的冒險。貼文曝光後網友看了也紛紛留言，「多慧真的好棒，再次恭喜妳環島成功了，下次再繼續探索更多台灣不一樣的美好吧」、「恭喜環島圓滿成功，公主妳辛苦了，好好休息」、「感覺下次可以挑戰爬玉山」、「你太厲害了，完成了我從來都沒有做過的事情」。還有粉絲提醒李多慧，以後遇到壞人都要記得報警，更有人好奇偷拍李多慧的狗仔下落；對此，李多慧沒有多談。李多慧環島行程最後一天遭人跟蹤偷拍，她10日在經紀公司陪同下到警察局報案，當時更忍不住落淚痛哭，也無奈地的說：「台灣是我第二個故鄉，但這次環島結束感覺非常害怕，我覺得很難過，不好意思，現在還是會覺得怕怕的。」消息曝光後，許多粉絲都感到相當憤慨，不希望李多慧對台灣留下不好的印象。據了解，當日跟隨李多慧的正是媒體狗仔，事後《壹蘋新聞網》也發布4點聲明回擊李多慧事件，表示跟拍李多慧時間僅1小時半，並未多日跟蹤，也強調在拍攝期間發現李多慧與同行友人多次違反《道路交通管理處罰條例》及《菸害防制法》，未禮讓行人就轉彎，恐被開罰；狗仔也強調所有跟拍皆有保持距離亦合法，將對不理性謾罵的網友提告。