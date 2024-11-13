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美國前總統川普即將重返白宮執政，選前大金主「鋼鐵川粉」、電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也如願以償獲得執掌所謂「政府效率部」的工作崗位，他在旗下社交平台X發文預告要推出「政府效率部週邊」，還稱相關週邊商品一定很搶手，與政府效率部簡稱同名的加密貨幣狗狗幣更應聲大漲20%。川普新的美國政府部門「政府效率部」（department of government efficiency，DOGE）找來馬斯克與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同執掌，他在聲明中指出，兩位傑出美國人士將聯手替我的政府鋪路，以期瓦解政府官僚體系、撤銷多餘的監管程序、刪減浪費性支出，並調整聯邦機關結構。這個新成立的部門目前將如何運作還並未清楚，《NBC》認為這個安排能使馬斯克和拉馬斯瓦米繼續在私人企業工作，且在未經參議院批准的情況下任；《CBS》則指出，該部門可能受《聯邦諮詢委員會法》管轄，認定「政府效率部」是為政府提供建議的外部團體，也為此必須對公眾負責。消息公布後，馬斯克立刻在社群平台上大肆慶祝，由於新的「政府效率部」英文縮寫與馬斯克支持的加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）相同，馬斯克先是笑稱週邊商品一定賣得很好，接著也說會把政府效率部的所有措施放在網路，「藉此實現最大程度的透明度」。