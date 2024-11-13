Netflix影集《影后》集結超強大卡司共同演出，包括剛奪下最佳女配角的楊謹華，金馬影后、金鐘視后雙料得主謝盈萱等，其他女演員還包括陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶等人同場尬戲，讓不少影迷追劇後直呼太過癮，當然也引起「大家覺得《影后》當中誰脫穎而出」的討論，不少人的冠軍都給「謝瓊煖」，名場面女兒導演TB試鏡柯麗芬時，一位母親的獨白讓影迷淚崩，甚至有人重看片段高達13次還是狂哭。
《影后》卡司陣容太強大！8位女演員「謝瓊煖」被影迷讚爆
Netflix影集《影后》這次邀集來眾多超大咖、實力派的女演員同場較勁尬戲，包括楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶等8人一同主演，講述女演員的遭遇跟為難處境，剛推出就立刻登頂熱播榜冠軍，社群討論度可以說是洗版狀態。
有網友就在社群平台「Threads」貼文指出「看完《影后》的大家，覺得誰脫穎而出是真正的影后？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「冠軍謝瓊煖，試鏡那段實在太揪心了」、「謝瓊煖太讚....跟女兒的真心話讓我哭到不行」、「謝瓊煖不愧是舞台劇出身，情緒張力跟神情實在太到位！看完整部最愛那一段，整整重看了13次還是好好哭」、「冠軍謝瓊煖、第二鍾欣凌」。
謝瓊煖《影后》飆戲掏心掏肺！影迷哭到停不下來
謝瓊煖與李雪的母女情絕對是《影后》當中必看的焦點之一，在女兒TB（李雪 飾）導演準備拍一部名為《野貓》的電影，其就是將自己過去對媽媽柯麗芬（謝瓊煖 飾）的不諒解寫進劇本當中，然而在薛亞之（謝盈萱）遊說下，希望TB能找媽媽親自詮釋這個角色，於是有了柯麗芬被女兒TB試鏡的橋段。
在試鏡當中，TB不斷刁難自己媽媽，甚至脫口而出「所以妳一直到死都不會承認妳是一個失職的母親囉？」隨著旁白結束之後，柯麗芬原本要轉頭就走，越想越氣不過，轉頭回來反擊「欸！我不覺得欸」接著開始脫稿演出真摯的獨白，讓女兒TB也落下眼淚，成了《影后》當中經典橋段之一，也被Netflix官方剪成短影片放在IG上，影迷看到該段紛紛留言：「這段真的哭到停不下來！」
謝瓊煖靠《影后》再創經典！《我們與惡的距離》媽媽也好好哭
除了《影后》柯麗芬、《華燈初上》阿季之外，相信大家一定都還記得，2019年時，謝瓊煖在《我們與惡的距離》中飾演殺人犯的媽媽，因為自己兒子犯下隨機殺人案件，從此過著遮遮掩掩的日子，在律師（吳慷仁 飾）終於找到躲藏的謝瓊煖後，苦勸她不要放棄尋求兒子犯案背後動機跟真相。
結果兩人長達3分40秒一鏡到底的推車對話，謝瓊煖說：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年，去養一個殺人犯」，一秒就讓人鼻酸，隨後又更表示「這是身為一個母親最大的心痛，因為做父母的連想關心兒子的一點機會都沒有」，雖然當年未能以該戲劇入圍金鐘，但謝瓊煖的演技高超早已獲得觀眾肯定，也期待明年她能憑藉《影后》柯麗芬一角，闖進金鐘殿堂再奪睽違10年的獎項囉！
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Netflix影集《影后》這次邀集來眾多超大咖、實力派的女演員同場較勁尬戲，包括楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶等8人一同主演，講述女演員的遭遇跟為難處境，剛推出就立刻登頂熱播榜冠軍，社群討論度可以說是洗版狀態。
有網友就在社群平台「Threads」貼文指出「看完《影后》的大家，覺得誰脫穎而出是真正的影后？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「冠軍謝瓊煖，試鏡那段實在太揪心了」、「謝瓊煖太讚....跟女兒的真心話讓我哭到不行」、「謝瓊煖不愧是舞台劇出身，情緒張力跟神情實在太到位！看完整部最愛那一段，整整重看了13次還是好好哭」、「冠軍謝瓊煖、第二鍾欣凌」。
謝瓊煖《影后》飆戲掏心掏肺！影迷哭到停不下來
謝瓊煖與李雪的母女情絕對是《影后》當中必看的焦點之一，在女兒TB（李雪 飾）導演準備拍一部名為《野貓》的電影，其就是將自己過去對媽媽柯麗芬（謝瓊煖 飾）的不諒解寫進劇本當中，然而在薛亞之（謝盈萱）遊說下，希望TB能找媽媽親自詮釋這個角色，於是有了柯麗芬被女兒TB試鏡的橋段。
在試鏡當中，TB不斷刁難自己媽媽，甚至脫口而出「所以妳一直到死都不會承認妳是一個失職的母親囉？」隨著旁白結束之後，柯麗芬原本要轉頭就走，越想越氣不過，轉頭回來反擊「欸！我不覺得欸」接著開始脫稿演出真摯的獨白，讓女兒TB也落下眼淚，成了《影后》當中經典橋段之一，也被Netflix官方剪成短影片放在IG上，影迷看到該段紛紛留言：「這段真的哭到停不下來！」
謝瓊煖靠《影后》再創經典！《我們與惡的距離》媽媽也好好哭
除了《影后》柯麗芬、《華燈初上》阿季之外，相信大家一定都還記得，2019年時，謝瓊煖在《我們與惡的距離》中飾演殺人犯的媽媽，因為自己兒子犯下隨機殺人案件，從此過著遮遮掩掩的日子，在律師（吳慷仁 飾）終於找到躲藏的謝瓊煖後，苦勸她不要放棄尋求兒子犯案背後動機跟真相。
結果兩人長達3分40秒一鏡到底的推車對話，謝瓊煖說：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年，去養一個殺人犯」，一秒就讓人鼻酸，隨後又更表示「這是身為一個母親最大的心痛，因為做父母的連想關心兒子的一點機會都沒有」，雖然當年未能以該戲劇入圍金鐘，但謝瓊煖的演技高超早已獲得觀眾肯定，也期待明年她能憑藉《影后》柯麗芬一角，闖進金鐘殿堂再奪睽違10年的獎項囉！