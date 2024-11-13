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▲《影后》找來8位實力派女演員同台飆戲，影迷看了直呼過癮，其中「謝瓊煖（中）」演技更是被觀眾大讚！（圖／Netflix提供）

▲謝瓊煖在《影后》劇中飾演柯麗芬，是導演TB的媽媽以及周凡（楊謹華 飾）、薛亞之（謝盈萱 飾）、妮妮（陳庭妮 飾）的閨蜜。（圖／記者朱永強攝）

▲謝瓊煖和吳慷仁曾在《我們與惡的距離》中飆戲，拍攝3分40秒一鏡到底的橋段，相當催淚。（圖／公視提供）

Netflix影集《影后》集結超強大卡司共同演出，包括剛奪下最佳女配角的楊謹華，金馬影后、金鐘視后雙料得主謝盈萱等，其他女演員還包括陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶等人同場尬戲，讓不少影迷追劇後直呼太過癮，Netflix影集《影后》這次邀集來眾多超大咖、實力派的女演員同場較勁尬戲，，社群討論度可以說是洗版狀態。有網友就在社群平台「Threads」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「冠軍謝瓊煖、第二鍾欣凌」。謝瓊煖與李雪的母女情絕對是《影后》當中必看的焦點之一，在女兒TB（李雪 飾）導演準備拍一部名為《野貓》的電影，其就是將自己過去對媽媽柯麗芬（謝瓊煖 飾）的不諒解寫進劇本當中，在試鏡當中，TB不斷刁難自己媽媽，隨著旁白結束之後，柯麗芬原本要轉頭就走，越想越氣不過，，也被Netflix官方剪成短影片放在IG上，除了《影后》柯麗芬、《華燈初上》阿季之外，相信大家一定都還記得，2019年時，，在律師（吳慷仁 飾）終於找到躲藏的謝瓊煖後，苦勸她不要放棄尋求兒子犯案背後動機跟真相。結果兩人長達3分40秒一鏡到底的推車對話，，雖然當年未能以該戲劇入圍金鐘，但謝瓊煖的演技高超早已獲得觀眾肯定，也期待明年她能憑藉《影后》柯麗芬一角，闖進金鐘殿堂再奪睽違10年的獎項囉！