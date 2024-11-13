我是廣告 請繼續往下閱讀







明星射手「K湯」Klay Thompson本季改披獨行俠戰袍，今天首度回到效力13年的老東家勇士主場出賽，兩位昔日「浪花兄弟」今天手感都相當不錯，上演互飆三分球戲碼，當Stephen Curry下場休息時，看著Thompson不斷砍進三分球，就在場邊笑著搖頭。此役一開場Curry就在外線出手，Thompson移動協防不及，只能眼看三分球空心入網，今天兩人多次在比賽中對位，第三節Curry單防Thompson，讓Thompson急停跳投失手，完全沒碰到籃框。不過就在Curry下場休息時，Thompson砍進三分還做出招牌手勢慶祝，Curry頭頂毛巾抿嘴笑著搖頭，這一幕被攝影機捕捉下來引發熱議。決勝時刻，第四節剩下1分半鐘，兩隊相差僅1分，手感火燙的Thompson這次外線出手卻敲筐彈出，Curry把握住最後27.5秒砍進三分球，全場氣氛瞬間沸騰，Curry還比出招牌「晚安」手勢並怒吼慶祝，最終幫助勇士以120：117險勝。賽後兩人相擁致意。Thompson今天回到熟悉的場地，12次外線出手，投進本季並列最多的6顆三分球，繳出22分，Curry則是12投5中，砍下全場最高37分，也是本季新高分，外帶6籃板9助攻。