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美國前總統川普在美國總統大選勝出，由於其選前對台灣半導體產業有所批評，引發討論，隨著台積電亞利桑那廠將完工，外媒報導稱典禮上將邀川普前來。財信傳媒董事長謝金河認為，台積電應把握此新廠開工典禮機會，把場面弄大，要盡最大力量邀請川普前來，藉機向川普解釋台積電對美國的助力。川普競選過程中批評台灣半導體產業剝奪美國人工作，更稱台灣錢賺很多應交保護費，引發川普可能賣台的傳言，謝金河認為，出賣台灣的不會是川普，而是我們自己，該是台積電上場的時候了。謝金河回溯，上一次台積電亞利桑納廠動土典禮請來拜登總統，全世界半導體大咖，包括庫克，黃仁勳都來參加，魏哲家，劉德音陪伴在拜登身邊。今年德國的德勒斯登動土儀式，魏哲家董事長也迎來德國總理蕭茲和歐盟主席馮德．萊恩。如果純粹從台灣的外交處境，台灣的總統很難有機會與大國元首比肩同行。謝金河認為，今年12月台積電美國AZ廠完工量產儀式，這是台灣和川普互動的最好機會，台積電要盡最大力量邀請川普前來，台積電可以比照上次送拜登一片晶圓，這次可以送一片三奈米晶圓，同時利用這個機會向川普解釋台積電對美國的助力。謝金河呼籲，這次新廠開工典禮，不妨把場面弄大一點，台積電三個領導人，張忠謀，劉德音，魏哲家最好都能與會，若是川普親臨，也許蔡英文前總統也可以利用這個機會訪美，大家一定會記得上次川普當選和蔡英文的電話熱線。最後，謝金河指出，川普當選，在仍對台積電有一些成見的時候，台積電似乎可以好好把握這次AZ廠開工典禮的機會。