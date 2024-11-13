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▲台南傳統市場拚轉型，早市、黃昏市場之外，7處市場共26攤推夜間食堂特色料理，驚喜美味琳瑯滿目。（圖／南市府提供）

▲臺南傳統市場深夜食堂的推出，不僅是為了滿足晚間消費者的需求，還為當地的市場文化注入了新的活力。（圖／南市府提供）

「夜裡市場的繁榮，是這座城市美食文化的延伸！」臺南市府積極辦理傳統市場轉型，市長黃偉哲表示，台南市府這次特別整理7處市場共26攤夜間食堂特色料理，上班族們下班後不妨循著名單一起來體驗傳統市場的美味，它不僅連結了消費者與傳統市場的距離，也為在地小店家提供了新的商機，讓市場的夜晚變得更加多彩多姿。臺南市傳統市場的深夜食堂不僅提供琳瑯滿目的美食，還營造出了一種宛如深夜探險般的用餐體驗，讓每一位來訪者都能找到屬於自己的美味驚喜。上班族們下班後不妨循著名單一起來體驗傳統市場的美味，有秘境咖啡、日式壽司、鍋燒意麵、燒烤、鱔魚意麵、熱炒、棺材板等。經發局長林榮川表示，這次特別推薦幾家私藏的深夜食堂小店給市民朋友及遊客們品嘗，包含了開元市場的「天天來冷飲」，不僅販售各式紅茶、奶茶，還有每日限量版隱藏料理，晚餐時段，小小的攤位周邊總是圍滿了識貨的客人們；文華市場的「福粥伯壽司海鮮粥」，麻豆市三市場「德春米糕」，以其Q彈的糯米飯和肉燥香聞名，銅板價就可以吃到豐盛餐點，為各大美食節目採訪之在地小吃名店，也是當地人最愛美食之一。市場處處長王俊博表示，臺南傳統市場深夜食堂的推出，不僅是為了滿足晚間消費者的需求，還為當地的市場文化注入了新的活力，也很鼓勵創業青年可以加入傳統市場營業行列，將創新思維帶入市場。傳統市場不再侷限於早市零售生鮮商品，將結合都市新的機能與需求彈性發展，而深夜食堂不僅滿足市民的宵夜需求，更成為促進在地經濟和市場活力的重要一環。也特別推薦給夜貓子的朋友們，欲瞭解更多市場美食資訊，歡迎瀏覽臺南市市場處官網。