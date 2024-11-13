我是廣告 請繼續往下閱讀

美國共和黨總統川普將於明年1月重返白宮，由於川普本人及其幕僚已多次批評台灣的國防支出，占國內生產毛額(GDP)的比例過低，使接下來四年，華府要求我方大幅增加國防支出的壓力，恐怕會排山倒海而來，占2027年總預算的比例恐難低於20％淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲估算，若要回應華府的壓力，則中華民國的國防「年度預算」，估計2026年約在5113億至6596億之間，較2025年的4760億元，增加約353億至1836億；2027年則在5936億至7449億之間，較2025年的4760億元，增加約1176億至2689億。揭仲指出，政府在計算國防支出占GDP的比例時，使用的標準是「總體國防支出」，包括國防部「年度預算」、該年度「特別預算」分配數，與該年度「非營業特種基金」支出。以2025年為例，「總體國防支出」的編列情形，分別是「年度預算」4760億(占年度總預算歲出比例為15.2％)、「特別預算」2025年分配數904億、非營業特種基金支出806億，合計6470億，占2025年GDP 預估值26兆4493億元的比例為2.45％。但「海空戰力提升」與「新式戰機採購」兩項「特別預算」案，2026年是最後一年，該年的分配數為691億，2027年將歸零。揭仲認為，無論是川普的10％，或歐布萊恩（Robert O’Brien）與柯伯吉（Elbridge Colby）等人的5％，都是短期內不可能達到的數字。以2025年GDP 預估值26兆4493億元為基準，10％是2兆6449億、5％是1兆3225億，占2025年中央政府歲出總額3兆1325億的比例，分別為84％與42％；即便有「特別預算」與「非營業特種基金」加持，依舊是不可能的任務。揭仲說，考量政治現實，政府在編纂2026年與2027年國防預算時，「總體國防支出」的「低標」應該不敢低於2025年的水準，即GDP的 2.45％；至於「高標」，基於財政收支與預算規模，不太可能高於GDP的3％。若假設GDP 預估值，將以每年2％的比例成長，使2026年與2027年GDP的預估值，分別為26兆9783億與27兆5179億。揭仲估算，若2026年「總體國防支出」維持在「低標」、即GDP的2.45％，「總體國防支出」需有6610億，在2026年還有「特別預算」691億，與「非營業特種基金」仍維持2025年之高檔806億的情況下，國防部「年度預算」編列數估計為5113億，較2025年的4760億元，增加約353億；若維持在「高標」、即GDP的3％時，「總體國防支出」需有8093億，扣掉「特別預算」與「非營業特種基金」後，國防部「年度預算」估計為6596億，較2025年的4760億元，增加約1836億。揭仲又估算，若2027年的「總體國防支出」維持在「低標」、即GDP的2.45％時，「總體國防支出」需有6742億，在2027年已無特別預算，「非營業特種基金」仍維持2025年之高檔806億的情況下，國防部「年度預算」估計為5936億，比2025年的4760億，大增1176億；若維持在「高標」、即GDP的3％時，2027年的「總體國防支出」需為8255億，扣掉「非營業特種基金」後，國防部「年度預算」將來到7449億，比2025年的4760億，大增2689億。揭仲強調，從前述推估可知，當二項「特別預算」於2026年結束後，2027年「總體國防支出」就算只維持「低標」、即GDP的2.45％，國防部「年度預算」占2027年中央政府總預算的比例，應該也無法低於20％，若「總體國防支出」要符合「高標」、即GDP的3％，則國防部「年度預算」占2027年中央政府總預算的比例，更將接近25％。揭仲說，不論那個數字，都勢必對2027年的教育、社會福利、交通建設與經濟發展等支出，造成嚴重排擠效果；除非2027年中央政府總預算的歲出規模，能比2025年已創下新高的3兆1325億，再擴張至3兆3500億以上，但困難度顯然不小。