▲空軍司令部揭露鷹式飛彈戰備及參與實彈射擊數據顯示,鷹式飛彈總共參演神箭操演41次,實彈射擊總共達324枚丶成功攔截達293枚,攔截命中率高達90.4%。(圖/翻攝自中華民國空軍臉書專頁)

美國「富比世」(Forbes)雜誌披露,根據前美國國防部官員、雷神公司前台灣經理胡振東(Tony Hu)表示,台灣已捐出除役的MIM-23鷹式飛彈系統援助烏克蘭,悄悄成為烏克蘭空軍的支持者之一。對此,國防部長顧立雄今(13)日表示,汰除的美製裝備美方若有要求移轉,會依相關規定作為,交付給美國之後給它們自己處理。這是鷹式飛彈在台灣服役一甲子,參加實彈操演射擊命中率90%,因而被美方看上成為援助烏克蘭的武器。MIM-23鷹式飛彈由美國雷神公司在1950年代中期所研製,其名稱「鷹式」(HAWK)為「全程歸向殺手」(Homing All the Way Killer)的縮寫,是一款半自動雷達導引的中程地對空飛彈,有效射程約40公里,主要任務負責中低空的防禦。美方在1960年首度軍援台灣鷹式飛彈與專司高空防禦的「勝利女神」(NIKE)飛彈系統是我國第一代防空武器的主力。國軍鷹式飛彈鑑測曾獲美軍零缺點評比,為全球使用鷹式飛彈部隊中,使用效率最好的部隊,時任陸軍司令李翔宙在擔任鷹式飛彈發射排排長期間,曾創下美軍鷹式飛彈測考零扣分紀錄,紀錄目前仍無人可破。國軍鷹式飛彈在服役的後期,使用型號為較新型的「Hawk Phase III」型號,,性能較前期型號的彈種更優異,也因而被美方看上成為援助烏克蘭的武器。空軍司令部曾揭露,鷹式飛彈戰備及參與實彈射擊操演的數據,鷹式飛彈系統自1965年至2017年期間,總共參演神箭操演41次,實彈射擊總計達324枚、成功攔截達293枚,攔截命中率高達90.4%。空軍防空暨飛彈指揮部2017年9月成立時下轄有5個飛彈旅,使用的防空飛彈主要包括愛國者三型丶天弓三型與鷹式飛彈。為嚇阻東部空域活動共機,2018年將服役已久的鷹式飛彈以突擊排方式前推至綠島部署,但由於鷹式飛彈生產線早已關閉,零配件取得不易,在歷年來實彈演習時多次發生脫鎖、自毀引爆意外,由於已無研改與延壽可行性,因此空軍決定以天弓三型飛彈取代,並於2023年底全數汰除。大多數國家的鷹式飛彈裝載於M192型三連裝飛彈發射架上,有趣的是,美國的死對頭伊朗也是鷹式飛彈使用國,美國在伊朗巴勒維王朝執政時期出售鷹式飛彈,但親美的巴勒維國王在1979年遭到宗教革命推翻後,成為反美國家。在美國制裁下,伊朗空軍F-14戰機的零件短缺,伊朗曾將鷹式飛彈整合在F-14戰機上,成為AIM-54鳳凰( Phoenix)長程空對空飛彈的替代品。