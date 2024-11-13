邁阿密熱火今（13）日對上底特律活塞，兩隊前4節打完戰成111：111平手，比賽進入延長賽，延長賽最終讀秒階段，活塞邊線發球，Jalen Duren開後門空中接力追平比數。此時，熱火總教練Erik Spoelstra喊了暫停，但熱火的暫停次數早已用完，因此被吹判技術犯規，活塞也靠著技術犯規的兩罰，終場以123:121擊敗熱火。
知道沒有暫停 Spoelstra一時氣憤釀成大錯
賽後談到自己的失誤，Spoelstra表示自己犯了一個非常情緒化的錯誤，會將所有責任扛下，「這個錯要算在我身上，我覺得非常糟糕，我沒有任何藉口。」而Spoelstra也坦言在活塞的進攻前，教練團就已經知道沒有暫停可用了，但看到球隊被追平後，一時氣憤，才下意識喊出暫停。
Herro狂砍40分仍輸球 賽後選擇力挺教練
Tyler Herro此役砍下全場最高的40分，但球隊最終卻輸在Spoelstra的失誤，Herro賽後選擇力挺教練，他說：「好的球員會有失誤，好的教練有時候也會做出錯的選擇，無論發生什麼事，全隊都會跟Spoelstra站在同一陣線。」
前NBA球員Jalen Rose本場比賽也在現場觀戰，看到Spoelstra的失誤後，露出傻眼的表情，剛好也被鏡頭捕捉到，並引起討論，事實上，Rose可能是最能明白熱火球員心情的人。
1992年NCAA總決賽，密西根大學對上北卡羅萊納，「密西根五虎」之一的Chris Webber同樣也在第四節關鍵時刻，喊了「不存在的暫停」最終也導致球隊輸球，無緣總冠軍，而Rose也是當年「密西根五虎」的一員。
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賽後談到自己的失誤，Spoelstra表示自己犯了一個非常情緒化的錯誤，會將所有責任扛下，「這個錯要算在我身上，我覺得非常糟糕，我沒有任何藉口。」而Spoelstra也坦言在活塞的進攻前，教練團就已經知道沒有暫停可用了，但看到球隊被追平後，一時氣憤，才下意識喊出暫停。
Herro狂砍40分仍輸球 賽後選擇力挺教練
Tyler Herro此役砍下全場最高的40分，但球隊最終卻輸在Spoelstra的失誤，Herro賽後選擇力挺教練，他說：「好的球員會有失誤，好的教練有時候也會做出錯的選擇，無論發生什麼事，全隊都會跟Spoelstra站在同一陣線。」
前NBA球員Jalen Rose本場比賽也在現場觀戰，看到Spoelstra的失誤後，露出傻眼的表情，剛好也被鏡頭捕捉到，並引起討論，事實上，Rose可能是最能明白熱火球員心情的人。
1992年NCAA總決賽，密西根大學對上北卡羅萊納，「密西根五虎」之一的Chris Webber同樣也在第四節關鍵時刻，喊了「不存在的暫停」最終也導致球隊輸球，無緣總冠軍，而Rose也是當年「密西根五虎」的一員。