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邁阿密熱火今（13）日對上底特律活塞，兩隊前4節打完戰成111：111平手，比賽進入延長賽，延長賽最終讀秒階段，活塞邊線發球，Jalen Duren開後門空中接力追平比數。此時，而Spoelstra也坦言在活塞的進攻前，教練團就已經知道沒有暫停可用了，但看到球隊被追平後，一時氣憤，才下意識喊出暫停。Tyler Herro此役砍下全場最高的40分，但球隊最終卻輸在Spoelstra的失誤，Herro賽後選擇力挺教練，他說：「前NBA球員Jalen Rose本場比賽也在現場觀戰，看到Spoelstra的失誤後，露出傻眼的表情，剛好也被鏡頭捕捉到，並引起討論，事實上，Rose可能是最能明白熱火球員心情的人。