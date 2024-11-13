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▲中國女畫家面對網友的挑釁訊息覺得很好笑，還霸氣回應「好的」。（圖／女畫家IG）

▲Ryu（左）和Yuma（右）相戀10年，過去戀情一直很恩愛甜蜜。（圖／Ryu IG）

百萬YouTube頻道「Ryuuu TV / 學日文看日本」的夫妻檔Yuma、Ryu雙雙劈腿，婚變內幕震驚觀眾。其中Ryu劈腿對象是名中國籍的女畫家，雙方透過朋友牽線認識，忍不住發生感情；一開始粉絲以為是Ryu先劈腿時，還找到女畫家的IG痛罵對方，現在更有粉絲期待Ryu、Yuma能成功復合，傳訊息要女畫家不要再插足兩人之間的感情。對此，女畫家也霸氣回應2個字：「好的」，不想再爭辯，態度相當灑脫。女畫家透過IG揭露Yuma先劈腿Tommy的事實，也不否認和Ryu有感情，讓大眾超級震撼。今日女畫家再度發布限時動態，曝光自己收到的私訊，有很多人都要她別再插足Ryu、Yuma的感情，讓兩人慢慢復合，女畫家見狀只覺得可笑，一一回覆對方：「好」、「好的」、「會」，並不想再跟這些酸民有過多爭論。Ryu、Yuma雙雙劈腿後也都出來發佈道歉聲明，Ryu坦承知道老婆出軌後讓他一度陷入低潮，直到遇見女畫家才慢慢振作起來，他很謝謝女畫家願意站出來替他講話，但他認為出軌時間不論先後，他確實是在有婚姻關係的情況下背叛了Yuma，希望大家不要去攻擊兩人：「惡的源頭還是在我這，我這邊隨時歡迎大家的情緒發洩」。而Yuma也在聲明中提到，自己一開始確實想退出頻道，並再也不出席公開活動，但Ryu阻止了她，並安慰她：「不需要退出，能出現時出現就好」，Yuma說兩人針對這件事談了很多次，「時間慢慢治癒了我們，確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。」看似一切都再往好的情況發展。Yuma也告訴粉絲，她承諾將如果真有那一天到來，她會把頻道留給Ryu，現階段雙方都會好好沉澱、反省，若有下一步動態會再告知大家，會不會離婚還很難說。