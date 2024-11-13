我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃偉哲表示，即使在新冠疫情期間，弘前市與台南攜手，讓兩市民眾能在當地買到對方當季盛產的蘋果及芒果等水果，期望未來兩城市能有更多更好的農業交流。（圖／南市府提供）

▲「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」活動，不僅有日本首屈一指的弘前市美味蘋果，還有以蘋果製作而成的各種美食。（圖／南市府提供）

臺南的日本友誼市-弘前市今(13)日舉辦「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」開幕儀式，市長黃偉哲與弘前市長櫻田宏、弘前市議會議長尾崎壽等一同為活動揭開序幕。黃偉哲表示，即使在新冠疫情期間，與台南攜手，讓兩市民眾能在當地買到對方當季盛產的蘋果及芒果等水果，期望未來兩城市能有更多更好的農業交流。弘前市長櫻田宏表示，誠摯邀請台南市民品嚐美味的弘前蘋果之後，到弘前市賞遊美景，讓雙方交流及往來更密切。黃偉哲指出，台南與日本除了文化交流，自總統賴清德擔任市長時開始物產交流，弘前蘋果品質優良深受台南乃至台灣消費者肯定，台南的芒果、鳳梨也同樣在日本獲得極高評價。他感謝弘前市長期以來致力促進兩市農業交流。南市府也說，自2011年起，日本弘前市與台南展開農業交流，每年皆來台南辦理物產展；而台南也多次前往當地行銷台南芒果，弘前市政府皆大力協助，雙方往來密切，並於2017年締結為國際友誼市。今年台灣燈會在台南舉辦，弘前市長也率團前來共襄盛舉，弘前市今年7月也在當地蘋果公園辦理台南芒果節，引起熱烈迴響，期待未來擴大交流領域，兩市友誼永固。「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」活動，不僅有日本首屈一指的弘前市美味蘋果，還有以蘋果製作而成的各種美食。另外現場有專業職人製作台南獨家的「火龍果紅龜粿」等，活動至12/1，歡迎民眾把握機會。