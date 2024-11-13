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▲11月13日起的中華隊每場對戰日，都可以在全家會員APP優惠趣搶券，獲得指定商品88折。（圖／全家提供）

▲於全台「全家」店舖消費單筆滿168元，即可免費獲得贈P12中華隊紋身。（圖／全家提供）

▲7-ELEVEN聯手15位啦啦隊女神為中華隊加油打氣，迎接精彩國際棒球賽系列周邊商品。（圖／7-11提供）

▲萊爾富號召全民為臺灣棒球應援，萊爾富門市自11月9日至24日共連續16天，祭出多款指定商品享最低買1送1。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富即起至12月4日，憑OK會員點數1000點，或消費、繳費、寄取件，立即享指定商品加價購。（圖／萊爾富提供）

2024世界棒球12強賽開打！今（13）日中華隊對戰宿敵韓國，四大超商揪大家一起為中華隊應援，推出咖啡、零食優惠，《NOWnews》整理12強賽超商優惠包，有全家寄杯咖啡買2送2，7-11袋裝零食、小零食隨手包、杯罐、條裝、堅果、爆米花等多款類別指定商品任選第2件5折，萊爾富樂法紅茶買2送1，平均只要8元。全家自11月13日起每場對戰日早上10:00開放於全家APP搶券，推出「嗑」敵指定商品單件88折優惠券，讓大家幫中華隊加油！◾11月14日對戰多明尼加，開搶「乖乖玉米脆條-特醇巧克力」優惠券◾11月16日對戰日本，開搶「芝麻海苔香鬆細捲」優惠券◾11月17日對戰澳洲，開搶「FamiCollection鮮乳餅」優惠券◾11月18日對戰古巴，開搶「三明治全品項」優惠券門市單筆消費滿168元，即可免費獲得Premier12中華隊紋身貼紙，還可加價59元獲得Premier12中華隊棒球捏捏球。其中紋身貼紙收錄中華隊logo、Q版應援棒及棒球等圖樣，十分吸睛可愛；捏捏球則還原真實棒球大小，手感絕佳。11月13日起至18日，全家APP隨買跨店取大杯經典美式買2送2；即起至11月26日，媽媽煮藝冷凍炸、烤物系列享兩件92折、四件88折優惠，而冷藏區的媽媽煮藝袋裝炸、烤物也享任選兩件92折優惠，現在就揪好友一起熱血看球賽。袋裝零食、小零食隨手包、杯罐、條裝、堅果、爆米花等多款類別指定商品任選第2件5折，推薦分享必買新品「蠟筆小新巧克比可可風味餅乾」，超萌「HelloKitty經典六角盒餅乾」新品優惠價119元。此外，全台逾7000家7-11門市棒球周邊商品自10月30日上午11點起限量預購，包含「限量紀念大球1280元/款」、「限量紀念球450元/款」(共3款)、「限量毛巾699元/款」、「限量T恤899元/款」(共2款)、「限量棒球帽990元/款」、「限量球衣1880元/款」(共2款)、「限量紀念水壺890元/款」(共2款）等主場與客場款式商品。為滿足球迷收藏喜好，7-ELEVEN同步獨家推出「限量女孩胸章(3入) 299元/款」以及「限量女孩立牌(3入) 699元/款」，集結共15位啦啦隊女孩隨機款式，有機會獲得一粒、慈妹、YURI等超萌女神帶回家收藏！◾冰／熱特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾冰／熱特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾樂法鋁箔包-紅茶250ml買2送1（原價12元、特價8元）◾樂法日式綠茶650 mL第2件1元（原價29元、特價15元）◾原味熱狗／爆漿起司熱狗任2支特價49元（原價35元、特價25元）◾士力架單條裝/士力架杏仁巧克力第2件10元（原價45元、特價28元）萊爾富即起至12月4日，憑OK會員點數1000點（不包含中杯莊園美式），或消費、繳費、寄取件，立即享指定商品加價購，包括生活泡沫紅茶、立頓巧克力奶茶10元，還有中杯莊園美式特價28元等。