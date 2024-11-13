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▲「Dragon Breath」烏龍茶榮獲 2024 年「The Leafies」金牌(圖/王寶山茶提供)

▲王寶山茶已連續三年獲英國茶學院評選金獎(圖/王寶山茶提供)

英國茶界最受矚目的英國茶學院（UK Tea Academy, UKTA），近期公佈來自世界各地的茶葉評選成績，台灣品牌王寶山茶獲選金牌及最高推薦獎，締造三連冠輝煌佳績，實屬台灣之光 。王寶山茶以「Dragon Breath」烏龍茶，榮獲2024年「The Leafies」金牌，且同時以「Majestic Dawn」烏龍茶獲得最高推薦獎，這兩款得獎茶各自擁有鮮明的香氣與獨特風味。其中「Dragon Breath」以深邃的味覺層次，有著濃郁甘甜餘韻，征服了評審獲得金牌。「Majestic Dawn」則擁有蘭花與白糖的迷人香氣，呈現豐富的味覺享受，在競爭中展現獨特優勢，榮獲最高推薦獎。還有一 款「Citrus Meadow」紅茶也獲得最高推薦獎，彰顯了台灣茶的優異品質及特有風味。王寶山茶的創辦人王冠偉在頒獎典禮表示：「茶將人凝聚一起，希望這個獎項，讓更多人發現及享受台灣烏龍茶特殊的山頭氣風味。」 隨著王寶山茶在歐洲市場嶄露頭角，這份榮譽在歐洲市場樹立了台灣茶的卓越形象。在全球對高品質茶葉的渴求下，王寶山茶將透過品牌影響力，吸引更多茶愛好者品味台灣的極品烏龍茶。王冠偉指出，茶不僅僅是一種飲品，更是能連結人心、傳遞情感的媒介。品茶之間，人們能放慢生活的步調，回歸純淨的心靈世界，這是台灣茶文化的精髓。透過每一 杯醇厚的台灣烏龍茶，希望將台灣人的熱情與真摯傳遞到世界每一個角落，讓國際友人不僅享受到頂級茶香，更能感受到台灣的溫暖人情味。王冠偉說，在這條推廣台灣茶的路上，他將不斷努力，將這份情感和精神注入茶葉，讓它成為全球茶市場上一顆耀眼的明珠，相信這杯茶就是台灣與世界對話的橋樑。