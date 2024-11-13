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經濟部產業技術司與國內11家醫材廠前進於德國舉辦的全球最大醫材展MEDICA。其中，運用在肝癌等腫瘤手術的「智慧射頻熱消融系統」（iRFA），以及解決傳統止血夾永久留在體內問題的「鎂合金可降解止血夾」2項產品引起國際買家高度關注，有望拓展全球市場。經濟部技術司聚焦於智慧醫療、高階醫材及生醫晶片三大領域，攜手國內重要科技大廠如仁寶、達擎、鴻海、佳世達、可成科技、安鎂佳及生奕科技等11家廠商。這次受到矚目產品包括，工研院技轉仁寶電腦的「智慧射頻熱消融系統（iRFA）」成功開發針對肝癌腫瘤創新治療方法，能縮短腫瘤手術時間達35%，消融誤差控制2%以內。另外，過去傳統止血夾有永久遺留體內的問題，金工中心技轉安鎂佳所開發的「鎂合金可降解止血夾」，不僅在力學強度超越國際領先品牌，也解決留在體內問題。經濟部技術司指出，科技與醫療是台灣的兩大優勢，希冀透過創新技術的開發加速我國醫材產業發展。台灣駐德國特任大使謝志偉亦指出，台灣是全球醫療器材供應鏈中可靠的合作夥伴，致力於創新且提供高品質、高價值的產品，滿足多元化市場需求。現今面對全球供應鏈挑戰，台灣醫材產業的韌性與創新精神，成為全球醫療科技產業的關鍵夥伴。在展覽期間，台灣創新技術專館進行了一系列國際媒合活動，吸引眾多歐洲、亞洲以及北美的醫療與科技廠商前往專館了解產品與技術。專館亦為廠商規劃一對一精準媒合、多場廠商發表會及交流會，促進台灣廠商成功鏈結國際夥伴。