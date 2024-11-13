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美國前總統川普將重返白宮，也讓現任總統拜登政府加速趕在川普上任前通過相關政策補助內容，其中，今年通過的晶片補助和貸款，部分還未發出的款項，也將趕在近期由美國商務部交付。川普以美國優先的立場，使得拜登的晶片政策可能無法延續，今年初通過的《晶片法案》資金，大規模補助多達20家公司，隨著川普即將上任，補助也將加速進行。彭博近日報導，台積電、格羅方德和另一家未透露的公司已完成協議，將從美國政府獲得數十億美元的晶片法案資金。這些資金是今年稍早宣布的暫定協議內容一環，由於這些公司尚未收到補助和貸款，美國商務部最近通知國會，3家公司將立即收到這筆資金。商務部長須在進行任何超過1000萬美元的交易之前至少15天通知相關委員會。美國政府先前與多家公司達成協議，其中，格羅方德獲得15億美元（台幣486億元）補助，將用於紐約一座新半導體工廠，並協助佛蒙特州業務；台積電則拿到66 億美元（台幣2141億元）撥款和50億美元（台幣1622億元）貸款，將用在亞利桑那州2奈米晶片工廠。因川普對這項立法持批評態度，這些資金極有可能在一月川普入主白宮前做最終確定。