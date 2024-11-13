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國民黨多次面臨財務危機，在11月24日國民黨全代會前夕，國民黨組織發展委員會（下稱組發會）今（13）日提案，刪除黨代表1萬元募款責任額。據轉述，國民黨主席朱立倫承諾會想辦法募款，若按照估算，這筆財務缺口約近2000萬元。國民黨中央今天召開中常會，組發會提出「中國國民黨黨公職人員年度募款責任額實施辦法」修正草案，刪除黨代表1萬元募款責任額，比照黨副秘書長與中評委等職務改「自由樂捐制」。依照現行「中國國民黨黨公職人員年度募款責任額明細表」顯示，主席年度募款責任額是1000萬元、副主席200萬元、中常委50萬元，至於副秘書長、中央政策會副執行長、中評委等職務因爲是榮譽職，募款為「鼓勵性質」。目前國民黨約有近2000名黨代表，如果以一名黨代表一年須捐1萬估算，黨庫將空缺近2000萬缺口，全由朱立倫一人承擔。其實朱立倫在競選黨主席時，就曾承諾當選後黨代表募款責任額將由強制改為樂捐。國民黨文傳會主委李彥秀稍早轉述中常會內容，今天中常會討論黨代表責任募款，將由過去須捐1萬，現在改成「鼓勵性質」，地方黨代表募款是給地方使用，且朱立倫有承諾，會想辦法募款。