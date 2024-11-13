我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲昨天遭媒體人璩美鳳控訴性騷擾，今（13）日被提訊時就以光頭新造型驚人現身。其實，柯文哲先前就被名嘴揭露過去曾剃過光頭，而柯文哲的妻子陳佩琪2014年的貼文也證實，柯文哲說自己「看盡人的生死無常，人生觀變的灰暗」，就剃了頭。柯文哲在2014年「素人」參選台北市長時，就被名嘴揭露過去曾經剃過光頭。而柯文哲的妻子陳佩琪當時也在臉書發文表示，有人告訴她，「光頭還有一個含意，就是做了壞事要贖罪之意。」她不明所以，後來才知道有名嘴在聊丈夫理過光頭的事。陳佩琪說，自己不記得丈夫理過光頭，連身邊親朋好友也沒有印象。不過，她也證實柯文哲自己坦承理過光頭，「那時他看盡人的生死無常，人生觀變的灰暗，剃光頭是把心裡的想法，變成外顯的行為罷了」。陳佩琪還透露，曾在柯文哲桌上看過一張紙條「I need your help」，不知道是否就是這個時候。不過，資深媒體人王尚智今天在《民眾之聲》節目中，則認為柯文哲剃光頭並非灰暗的感覺，反而是展現了「決毅」的態度。王尚智還說，他今天到醫院回診時，電視新聞正好播出柯文哲的光頭造型，旁邊也在等著看診的老先生驚呼「阿尼基」（日文，あにき，老大、大哥之意），王尚智認為，類似美劇《監獄風雲》的感覺，是一種「正面的讚許」。