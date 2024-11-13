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勇士當家球星Stephen Curry今在主場迎戰獨行俠，面對昔日「浪花兄弟」搭擋Klay Thompson回家，完全不留情面，狂砍36分率勇士贏球，個人連續2場比賽至少拿到35分，以36歲之齡成為史上第3人，比肩Michael Jordan、LeBron James，美媒盛讚，「最偉大演出」。Curry前役對上同為西區前三的雷霆，轟下本季新高36分，率隊取勝，今天面對擁有三星Luka Dončić、Kyrie Irving和Thompson坐鎮的獨行俠，首節就砍進12分給客隊下馬威，不過獨行俠次節回以顏色，讓戰局陷入膠著。第三節打完勇士以96：89領先。決勝節，獨行俠靠三星穿針引線，Irving連拿8分追平比數，雙方不斷互換領先，直到最後3分10秒，Curry獨自開啟一波攻勢，連拿12分接管比賽，包含在倒數27.5秒砍進三分球，勇士拉開4分差，全場沸騰，他也秀出招牌「晚安」動作怒吼慶祝。終場勇士以120：117獲勝。Curry此役轟進5顆三分球，繳出37分6籃板9助攻，不但刷新本季個人新高，也成為36歲以上且連兩戰至少35分的史上第3人，必肩Jordan和James，更是後衛史上第一人。NBA知名記者Joey Linn在社群媒體上盛讚，「Curry依舊能演出史上最偉大的表現。這一點無庸置疑，不接受任何反駁。」