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名列民眾黨不分區立委名單第15名的陸配李貞秀，2026年可能遞補成為第一位陸配立委。不過陸委會主委堅稱，擔任公職人員必須放棄其他國家國籍，不管這個國家是否被中華民國承認。民進黨立委李柏毅今（13）日質詢問內政部長劉世芳，中國籍怎麼放棄？劉未正面回應，反而說，「這個要問有中國籍的人」。我國《國籍法》規定，「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。」另外根據《中華人民共和國國籍法》規定，中國公民具有下列條件之一，並提供相關證明材料的，可以申請退出中國國籍。一是外國人的近親屬；二是定居在外國的；三是有其它正當理由。申請人可在國內向戶籍所在地公安機關出入境管理部門提出申請，也可在國外向中國外交代表機關和領事機關提出申請，由公安部審批。但兩岸關係特殊，中華人民共和國不會視台灣為外國，因此過去陸配要取得台灣身分證，要向大陸地區原居住地機關申辦戶籍遷出，因此是放棄戶籍而非放棄國籍。中選會也同意，李貞秀列入不分區立委。不過弔詭的是，李貞秀可以列入不分區立委，但陸委會卻堅持，李貞秀要放棄中國國籍，否則無法宣誓就職。劉世芳今答詢也說，根據《國籍法》規定，具有外國籍的話都應該放棄，也就是如果宣示登記成為立法委員或其他民意代表，就應該放棄他的其他他國國籍。但李柏毅追問，如何放棄中國籍？劉世芳說，立委宣誓就職時，需要簽署具結，並出示相關證明。李柏毅說，中國籍好像無法放棄，就算放棄，中國可能還是會宣布，她還是中華人民共和國的國民，內政部應要有非常審慎更積極的作法。