今年9月手搖飲料「鶴茶樓」，同一名高雄加盟主業績最好的4間店，傳出無預警「永久歇業」，不只消費者錯愕，連品牌總部都嚇到。如今，總部出手幫忙找到新團隊接手，4間門市整裝再開幕，11月16日起各店「全菜單5折」連喝4天，時間、地點一次整理。
全台擁有超過70間門市的鶴茶樓，高雄今年9月傳出同一時間「4分店無預警永久歇業」，震驚大眾。消息傳到總部，才發現品牌端未收到此消息，急忙尋找加盟主。後續官方回應，該4間店都是同一名加盟主經營，因為店內需要裝潢及設備更新，大約需停業3至4週。
不過遲遲未有新消息。如今，總算在總部出手幫助下，各自找到新團隊接手。官方今（13）日表示，鶴茶樓高雄門市鳳山五甲、鳳山青年、漢神自強店4間門市，皆於今年9月暫停營業，陪伴了高雄消費者3年多的時光，已確定3間門市預計於11月16日起陸續重新開幕，各門市由不同新團隊個別接手並重新出發，還預告仁武仁雄店也將於11月18日跟上新開幕腳步。
為感謝高雄廣大消費者長期以來的支持，鶴茶樓「高雄4分店」將於11月16日至11月19日祭出「全菜單5折」限時優惠活動，每間門市限時一日，每人限購2杯，電話自取、外送不適用。幫大家整理優惠時間、舉辦門市資訊如下：
◾️11月16日限定「鳳山五甲店」全菜單5折
地址：高雄市鳳山區五甲二路657號
◾️11月17日限定「鳳山青年店」全菜單5折
地址：高雄市鳳山區青年路二段377號
◾️11月18日限定「仁武仁雄店」全菜單5折
地址：高雄市仁武區仁雄路36之1號
◾️11月19日限定「漢神自強店」全菜單5折
地址：高雄市前金區自強三路251號
另外，迷客夏近期重磅回歸嚴選日本靜岡「焙茶系」手搖飲料，開喝靜岡焙茶拿鐵、焙焙烏龍拿鐵、焙焙芋頭蒙布朗，還祭出全新配料「焦糖布蕾」！即日起至11月19日，Uber Eats外送平台點得到迷客夏「輕纖蕎麥茶、伯爵紅茶拿鐵買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。
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不過遲遲未有新消息。如今，總算在總部出手幫助下，各自找到新團隊接手。官方今（13）日表示，鶴茶樓高雄門市鳳山五甲、鳳山青年、漢神自強店4間門市，皆於今年9月暫停營業，陪伴了高雄消費者3年多的時光，已確定3間門市預計於11月16日起陸續重新開幕，各門市由不同新團隊個別接手並重新出發，還預告仁武仁雄店也將於11月18日跟上新開幕腳步。
為感謝高雄廣大消費者長期以來的支持，鶴茶樓「高雄4分店」將於11月16日至11月19日祭出「全菜單5折」限時優惠活動，每間門市限時一日，每人限購2杯，電話自取、外送不適用。幫大家整理優惠時間、舉辦門市資訊如下：
◾️11月16日限定「鳳山五甲店」全菜單5折
地址：高雄市鳳山區五甲二路657號
◾️11月17日限定「鳳山青年店」全菜單5折
地址：高雄市鳳山區青年路二段377號
◾️11月18日限定「仁武仁雄店」全菜單5折
地址：高雄市仁武區仁雄路36之1號
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