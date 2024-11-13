我是廣告 請繼續往下閱讀

日前一頭澤巨蜥闖入超市後遲遲不願離開，把頭放在貨架上休息，讓在場的店員和客人感到相當有趣又無奈。由於店家有在超市內養幾隻貓咪，店員還跟澤巨蜥聊天，要求他「不要吃我的貓」。根據《美聯社》報導，「泰國哥吉拉」澤巨蜥近期闖入位於泰國南部春蓬省（Chumphon）的一間超市，並在店裡徘徊，最終選擇一個貨架後，直接睡在道路中央。儘管店員試圖勸說牠離開，但他仍躺在原地不動。店員不停對牠說，「你來自哪裡？你知道這是一家商店嗎？你從哪裡來？」由於超市有養貓，店員很緊張地說：「不要吃我的貓！你可以去房子後面，你待在這裏很可能會被購物車撞到。」後來有兩人協助澤巨蜥離開商店，化解這場「超市危機」，並且沒有造成人類或動物的傷亡。亞洲澤巨蜥通常生活在泰國城市的運河、沼澤、下水道和池塘中。牠們以魚、蛇、青蛙和人類留下的食物殘渣為食。這種爬行動物在受到威脅時會表現出攻擊性，咬傷時會產生輕微的毒性，有時還會攜帶有害細菌。這種被稱為「泰國哥吉拉」的爬行動物也是泰國的受保護物種，未經許可不得任意撲殺或傷害，因此牠們的數量非常繁盛。