我是廣告 請繼續往下閱讀

▲該名粉絲的行為在宋再臨離世後被放大，更有粉絲呼籲應該要追究其法律責任。（圖／JTBC《先熱情地打掃吧》劇照）

南韓演員宋再臨昨（12）日被人發現陳屍在家中，享年39歲，消息傳出後先前與他合作過的藝人、工作人員紛紛發文哀悼，思念宋再臨的溫柔與善良。沒想到近日卻被韓媒發現，宋再臨生前長期遭到一位日本私生飯騷擾，不僅公開宋再臨與親友出遊的照片，還會惡意批評他的演技，惡行曝光後粉絲生氣喊要提告，而該名私生飯也隨即將帳號刪除。根據韓媒報導，有一名自稱是日本人的私生飯長期騷擾宋再臨，還在社群平台上傳宋再臨與朋友、家人的合照與隱私資訊，且配文都是侮辱性言論，更批評宋再臨的演技，或者寫下「粉絲送的禮物也送給XX了嗎」、「用你的演技能隱藏那卑鄙的本性嗎」，惡意造謠、誹謗宋再臨。該名日本粉絲的行為也在宋再臨去世之後被放大，粉絲紛紛譴責其不道德的行為，面對越來越多的批評，該名日本粉絲最終刪除帳號，但粉絲仍呼籲須進一步追究其法律責任，避免未來有類似事件發生。生 日：1985年2月18日過 世：2024年11月12日（39歲）出 道：2009年《女演員們》家 庭：爸爸、媽媽、妹妹代表作：《擁抱太陽的月亮》、《Two Weeks》、《我的完美新娘》、《先熱情地打掃吧》、《于氏王后》