我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖偉翔指出，陳其邁也曾開箱兒童遊具盪鞦韆。（圖／廖偉翔提供，2024.11.13）

▲廖偉翔說，潘孟安和孩子一起玩溜滑梯也很開心。（圖／廖偉翔提供，2024.11.13）

號稱全國最長、有32M雙軌滑索及主題式飛行組合滑梯遊具的台中市中央公園「飛行美樂地」特色遊戲場10日開放，市議員陳俞融爆料，國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔竟在開放前一天，無視使用規定試玩兒童遊具，並拍影片做秀，做了最壞示範。廖偉翔則回應，政治人物開箱並非首例，過去陳其邁、林智堅、潘孟安都曾開箱測試公園遊具，並拍攝宣傳素材，感謝大家關心公園改造，至於政治紛擾大可不必。陳俞融、陳淑華、張芬郁今（13）日聯合質詢時指出，「飛行美樂地」特色遊戲場結合水湳機場歷史，以「飛行體驗」為主題規劃多樣遊具，並於10日的市民野餐日正式開放，羅廷瑋與廖偉翔卻於9日闖入尚屬工地階段的特色遊戲場，以大人身分試玩使用年齡為5至12歲的公園遊具，甚至大剌剌上傳影片到網路社群，令人瞠目結舌。陳俞融和張芬郁提到，遊具應該讓適齡孩子先進去試玩，而非讓成年人闖入，且工地尚未驗收完成，應有管理與限制，立委們假探勘之名行作秀之實，做了錯誤示範，發生工安意外誰負責？建設局長陳大田答詢時回應，公園的兒童遊具難免有成年或青少年想嚐試，若管理人員當場看到，會主動勸阻，且未開放的遊戲場視同工作場所，廠商未先報備，就邀請立委進入試玩是不適合的行為，將請廠商說明，並呼籲遵守相關規定。廖偉翔回應表示，拍攝當日是開放前最後修繕階段，當時廠商、工地主任、技師邀請他們親自體驗，並了解是否可能刮傷小朋友。測試時廠商全程在場，測試後他們對遊具品質結構具備相當信心。廖偉翔說，政治人物開箱遊具設施並非首例，之前綠營縣市首長陳其邁、林智堅、潘孟安都曾開箱測試公園，並拍攝宣傳素材，現在遊具已經正式啟用，感謝市府用心，讓民眾可以玩得安心，也感謝大家關心公園改造，但政治紛擾大可不必，對孩子和公園改善沒有幫助。