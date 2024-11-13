我是廣告 請繼續往下閱讀

中國製啤酒大舉來台，民進黨立委郭國文今（13）在立法院財政委員會質詢，中國啤酒在台灣市占率已從2015年的8%升到34%，進口啤酒每10罐就有6罐來自中國，財政部是否可能對中國啤酒課徵反傾銷稅。對此，財政部關務署長彭英偉表示，要業者先提出申請，依照過去慣例通常立案後，最快8個月至1年才會有結果。立法院財委會今日審查貨物稅條例修正草案，不過，郭國文指出，中國啤酒因內需市場不斷萎縮，從2013年開始大力補貼，目標提高啤酒銷售及利潤，由於產品過剩，鄰近國家像台灣就遭殃，成為中國啤酒傾銷的市場，甚至標章上還用台灣產品意圖強化「本土啤酒」來行銷，例如台南牛肉湯等，美國品牌產地也都是中國，還寫世界知名品牌，不只誤導消費者，更有違反「酒標管理辦法」的嫌疑，財政部必須重視傾銷對本土酒類造成的問題。他更直指，中國啤酒在台灣的市占率10年内成長4倍，從8%上升至34%，台灣進口啤酒每10罐就有6罐來自中國，1瓶啤酒的價差從新台幣3.65到6.21之間，台灣廠商幾乎無招架。由於過往我國也會有對中國課反傾銷稅，財政部有無可能將中國啤酒也視為傾銷可能性，對中國進口啤酒課徵反傾銷稅。財政部長莊翠雲則說，中國啤酒是否構成傾銷，關務署也在處理當中，由關稅審議小組會議來處理，並須先做相關調查，是不是有傾銷的可能及對國內產業造成傷害，這都必須要有一定程序。關務署長彭英偉則解釋，傾銷調查必須由業者先提出，才能進行審查，依過往案例，審查期間大約要8個月甚至1年以上的時間，如果有傾銷的事實，才會課徵反傾銷稅。至於目前中國仍暫停進口台灣啤酒，立委也質疑，兩邊根本沒有呈現平衡，光中國進來台灣的酒類高達近1400萬美元，兩邊貿易逆差高達1200倍，要求財政部要想一想，是否有反制的方法。