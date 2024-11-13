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▲宋再臨（左）的摯友朴浩山（右）崩潰發文表示，實在不敢相信如此開朗的你（宋再臨）已經去了另一個世界。（圖／IG park_hosan）

▲裕善在限時動態表達哀悼之意，更附上兩人先前的合照。（圖／裕善IG）

▲洪錫天在限時動態寫下，「愛你、想你，我的弟弟」。（圖／洪錫天IG）

南韓演員宋再臨12日被發現在首爾城東區的家中身亡，享年39歲，警察在現場發現2頁的A4紙，以及尼古丁濃縮液，已排除他殺的可能性，消息傳出來後，宋再臨演藝圈好友紛紛發文哀悼，包含演員朴浩山、裕善、李允智、朴河宣，以及藝人洪錫天，盼宋再臨在另一個世界能好好休息。演員朴浩山最先發文：「再臨啊，這麼開朗的你，簡直令人難以置信，沒能聯繫上你、沒能照顧你，真的很抱歉」，附圖是兩人過往的合照，字字句句傳達愧疚之情。一起出演電視劇《擁抱太陽的月亮》的演員鄭恩表，也上傳了拍攝當時的照片，並追悼說：「再見，祝你旅途幸福」。在《我們的甲順》裡，宋再臨飾演男主角許甲竇，演員裕善飾演女主角的姐姐申美純，裕善發文表示：「再臨啊，太遺憾、太痛了，一定要安息」，表達惋惜之情。曾與宋再臨合作過電影《最後的美好時光》的演員李允智，在IG限時動態上寫下：「不應該那樣... 還記得你的純真，希望你能在那裡盡情生活」，表達哀悼之意。藝人洪錫天在社群平台上傳與宋再臨的合照，語帶歉疚地寫下：「因為再也看不到你這麽帥氣的笑容而感到傷心，沒能好好照顧你，沒有好好打聲招呼就要送走你，這個狀況讓我很慌張，對不起，沒能當一個好哥哥，安息吧」。後來洪錫天還將貼文轉發成限時動態，「愛你、想你，我的弟弟。」與宋再臨合作過《Two Weeks》的演員朴河宣，也在限時動態上透露：「在片場總是笑著、默默努力，還會和工作人員開玩笑，你（宋再臨）的一切我都很喜歡，一直在默默應援與關注，實在太遺憾了，在那世界安息吧」。根據韓媒報導，宋再臨原本與友人約好共進午餐，友人抵達宋再臨位於首爾城東區的住處後，發現他躺在家中便立刻報警。警察抵達現場後發現有2頁的A4紙，以及尼古丁濃縮液，現場沒有打鬥痕跡，故排除他殺可能。