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美國總統當選人川普（Donald Trump）公布內閣人選，當地時間週二宣布將提名具有軍事背景的福斯新聞主持人赫格斯（Pete Hegseth）擔任國防部長。川普大讚赫格斯「堅強、聰明，是『美國優先』的真正信徒」，不過，這項任命震驚了五角大廈，許多專家質疑在全球舞台上缺乏經驗的赫格斯，是否能夠勝任國防部長一職，就連共和黨內也有感到困惑的聲音。川普在聲明中表示，「赫格斯堅強、聰明，是『美國優先』的真正信徒。有了赫格斯的掌舵，美國的敵人就會注意到，我們的軍隊將再次偉大，美國永遠不會退縮」。公開資料顯示，赫格斯是退伍軍人出身，曾在阿富汗、伊拉克和古巴關塔那摩灣服過役，曾獲得銅星勳章、戰鬥步兵徽章。赫格斯是《福斯新聞》旗下一檔美國晨間談話節目－《福斯與朋友週末》（Fox & Friends Weekend）的聯合主持人，從2016年起就是川普的堅定支持者。根據《美聯社》報導，赫格斯的任命「震驚五角大廈和國防業界」，讓華盛頓許多人感到困惑和擔憂，一名要求匿名的高級軍官質疑，赫格斯不具備管理龐大預算的大型部門的實際經驗。赫格斯是堅定的保守派人士，曾公開反對女性參軍，川普沒有尋找真正的重量級人士來擔任國防部長，有人猜測是因為川普打算由自己來實質控制五角大廈。智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，赫格斯缺乏國安經驗，提名可能無法獲得參議院認可。坎西恩還認為，「川普受夠了和他的國防部長吵架，所以決定選擇一個效忠於自己的人」。連參議院的一些共和黨人，對於赫格斯的提名也語帶保留。北卡州參議員提里斯（Thom Tillis）以「有意思」（interesting）來形容這項任命，海軍陸戰隊出身的印第安納州參議員楊恩（Todd Young）則說，不太清楚赫格斯的背景或觀點，「我期待接下來能進一步了解他」。