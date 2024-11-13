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▲今（13）日李多慧出席醫美活動，被問到騎車違規相關問題一律不回應。（圖／記者林調遜拍攝）

▲李多慧先前在環島時被媒體盯上一路跟拍，嚇到報警處理，如今已經打起精神，重新投入工作中。（圖／記者林調遜拍攝）

韓籍啦啦隊女神李多慧魅力強大，被譽為「啦啦隊天花板」，近來她展開騎車環島計畫，沒想到卻被跟蹤，對方甚至一路跟到她的三重租屋處，並以手機偷拍，讓她嚇到報警處理，忍不住聲淚俱下，沒想到隨後就被媒體指控當天違規騎車，不禮讓行人。今（13）日李多慧出席醫美活動，被問到相關問題一律不回應，卻透露自己環島後身體出現一些狀況，屁股、右手都在痛，且從來都沒有整型過。李多慧先前在環島時被媒體盯上一路跟拍，嚇到報警處理，更在記者會上淚崩，沒想到卻接著遭爆當天她見到路人在過馬路，還強行轉彎沒有禮讓行人，今日被問到相關問題，李多慧皆沒有多做回應，以招牌笑容示人，一旁公關也一律擋下，希望能聚焦在活動上，儘管有記者怕李多慧聽不懂中文，直接拿手機翻譯「會不會擔心罰單」給她看，她仍一臉困惑表示：「不知道。」被問到接下來是否會搬離住處，李多慧坦言：「還不確定。」同時對粉絲喊話：「真的沒事！繼續加油好不好？」希望他們別擔心，由於剛結束5天環島，李多慧透露，自己現在身體都還在痛，「特別是屁股，現在還沒好，右手也還在痛。」她也分享，在過程中碰到壞天氣整個人都被淋成落湯雞，武嶺、太魯閣都沒有成功攻略，希望下次還有機會挑戰。李多慧笑說自己全身上下都沒有整型過，但最不滿意法令紋，會想做醫美改善，她也坦言，由於跨年有活動會留在台灣，過年如果有行程，希望也能待下來，被問到還會騎車去購物嗎，她表示自己是宅女，下班都直接回家，會走路去超市，儘管有時候會看到讓人受傷的評論，但她的個性正向，現在不太會去在乎。