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▲炎亞綸對感情、結婚話題有問必答。（圖／廠商提供）

▲炎亞綸為20日生日演唱會、即將到來的巴黎時裝週瘦身。（圖／NOWnews資料照）

38歲炎亞綸（已改名吳秉孺）走過感情糾紛的官司，全面復出演藝圈，今（13）日為空氣清淨機品牌擔任一日店長，被問及和男友的感情進度，他說現在遇到相較以前比較純粹的愛情，不會排斥結婚，也思考收養小孩，還坦承已經見過彼此的家長，可見小倆口關係相當穩定。炎亞綸和助理男友交往3年，日前他受訪坦言動了結婚的念頭，被問到進度，炎亞綸說：「心態上對結婚不排斥，以前是覺得不需要做什麼事情來證明，因為有一陣子，對另外一半情感比較難相信對方是純粹的狀態。」還笑著要記者不要催婚。然而，炎亞綸強調，雖然想要結婚，但並不是現階段就要立刻登記，澄清目前還沒求婚，而他在乎儀式感，如果對方願意開口，自己會很開心，「但應該是我開口啦！」他透露，雖然沒有想過，但未來接受認養小孩的選項，至於男友是否也有共識，炎亞綸大笑說，自己有主動要討論結婚話題，「他避而不答，這本來就是需要認真考慮的，不是當下問就有答案。」炎亞綸表示，自己的家人都支持他的感情狀態，不太會過問細節，被問及有沒有互相見過對方的家長，炎亞綸說，這幾年過年都有到過彼此的家裡，吃吃飯，但不清楚另一半有沒有提兩人的關係，因此還不曉得自己在對方家人心中的印象，不過男友的家人知道孩子在他的公司工作。