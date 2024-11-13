每年的11月13日是世界行善日（World Kindness Day），著重於仁慈行善的積極力量，移民署昨(12)日與財團法人台灣賽珍珠社會福利基金會一起響應世界行善日，協助以銷售螺絲及家用五金起家的誠毅股份有限公司，代轉其捐助慈善款項新台幣10萬元予罕病新住民二代駱小妹家，希望以轉動行善的螺絲力量，鼓勵大家跨越種族、宗教、政治的分歧共同行善，為社會貢獻一份心力。
駱小妹於某次家庭旅遊時，突發中風症狀且急速惡化成極重度癱瘓，只能透過眼球操作電腦螢幕與他人溝通，原本好動活潑的駱小妹，再也無法行走與奔跑，皆須依靠家人照顧。縱使遭受命運的重擊，駱小妹也並沒有放棄人生，仍然堅持學習充實自我，隨著駱小妹長大，醫療費、電動輪椅與復健治療等高昂花費成為家裡經濟上的負擔。
秉持著「誠實待人、毅力處世」經營理念的誠毅公司，是民國63年創立的國內老牌中小企業廠商，在世界行善日的前夕，拋轉引玉發揮小螺絲的精神，透過移民署及賽珍珠基金會捐助善款，給需要幫助的新住民家庭一絲暖意。賽珍珠基金會陳杰昇執行長表示，賽珍珠基金會秉持賽珍珠女士精神，服務各縣市經濟弱勢新住民子女及其家庭，鼓勵大家共同行善，每位參與者的行動，都能為經濟弱勢新二代孩子帶來無限的希望。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯指出，為協助新住民及子女完成夢想，推展多元文化及落實反歧視精神，第11屆新住民及其子女築夢計畫即日起至113年11月25日止開始受理報名，本計畫將甄選創業與行銷組、教育學習與藝文組、多元媒體與數位科技組、社會公益服務組及環境保護與永續發展組各10組，共計50組獲獎，並依夢想內容提供每組最高新台幣10萬元之築夢獎金。歡迎洽詢第11屆新住民及子女築夢計畫活動小組-活動專線：02-23889393#2371，或相關報名書表網址。
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秉持著「誠實待人、毅力處世」經營理念的誠毅公司，是民國63年創立的國內老牌中小企業廠商，在世界行善日的前夕，拋轉引玉發揮小螺絲的精神，透過移民署及賽珍珠基金會捐助善款，給需要幫助的新住民家庭一絲暖意。賽珍珠基金會陳杰昇執行長表示，賽珍珠基金會秉持賽珍珠女士精神，服務各縣市經濟弱勢新住民子女及其家庭，鼓勵大家共同行善，每位參與者的行動，都能為經濟弱勢新二代孩子帶來無限的希望。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯指出，為協助新住民及子女完成夢想，推展多元文化及落實反歧視精神，第11屆新住民及其子女築夢計畫即日起至113年11月25日止開始受理報名，本計畫將甄選創業與行銷組、教育學習與藝文組、多元媒體與數位科技組、社會公益服務組及環境保護與永續發展組各10組，共計50組獲獎，並依夢想內容提供每組最高新台幣10萬元之築夢獎金。歡迎洽詢第11屆新住民及子女築夢計畫活動小組-活動專線：02-23889393#2371，或相關報名書表網址。