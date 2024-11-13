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▲修平推動USR計畫成果展，今起至20日在校園展出，師生踴躍參與。（圖／修平科大提供）

▲校長陳美菁致詞感謝所有參與計的師生夥伴，為學生開創更多學習及成長機會。（圖／修平科大提供）

修平科技大學推動USR計畫6年有成，今日起日至20日舉辦「攜手在地‧永續共好‧再創未來」成果展，展現修平結合院系專長與聯合國永續發展目標（SDGs），在產業及社區服務中創造的斐然成果，並彰顯於環境、 社會、經濟各層面的努力。校長陳美菁表示，今年是「再現田頭水-田中、社頭、二水區域整合計畫」及「文蛤智慧養殖與科 學管理永續發展計畫」的最終豐收年。這些計畫在過去五年中，透過結合課程與在地需求，發揮師生創意，盤點在地資源，實踐循環學習理念，同時推動區域永續發展，成功促進了地方創生、產業發展， 創造顯著效益，獲得各界肯定。其中「再現田頭水」計畫，是由觀創學院師生及四系專業課程攜手合作，透過深度遊程、地方特色及產品研發等，協助田頭水三鄉鎮整合觀光亮點並提升農產品的附加價值。課程如「故事場景設 計」融入桌遊創作，結合歷史古蹟和地方特色；「烘焙實務」及「台灣飲食文化」課程則結合在地 食材，研發出火龍果酥等創意產品，融入在地食農教育，實踐綠色永續與食材不浪費的理念。「文蛤智慧養殖」計畫則由工程學院師生主導，開發出文蛤養殖環境監控系統，協助養殖戶 因應氣候變遷及水質問題。該計畫記錄了監控系統建置過程，並推動學生返鄉參與文蛤養殖示範場域，促進產業永續發展，獲得「2024台灣永續行動獎」金獎及「第八屆台北金鵰微電影展」銀 獎殊榮。修平科大電機系許耿禎教授過去曾多次帶領學生團隊前往霧峰林家宮保第園區，在場域建置多項智慧化設備，包含災害預警系統、漏水感測系統以及可取代傳統租借導覽機的數位導覽系統。本次許教授再次攜手電機系賈嚴睿教授及霧峰林家宮保第園區，推出「漸入家境、南以啟齒」計畫，以霧峰林家宮保第為核心，透過開發雲端導覽平台及文化體驗活動，幫助外籍生與新住民增進對台灣歷史文化的理解。今日起的「攜手在地‧永續共好‧再創未來」成果展，特別邀請到宮保第園區吳麗端副總經理和曾婉婷副理到校進行專家座談，提供文化數位化建議，深化學生對文化資產保存的認識，參與師生踴躍。