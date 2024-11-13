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▲蘋果 iOS 18.2將替「尋找」App 加入「分享物品位置」功能，之後可以將裝置的定位傳給第三方，讓對方能查看物品位置。（圖／Apple提供）

▲使用者一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，而且分享連結會在 7 天後自動失效。（圖／Apple提供）

蘋果的「尋找」將在iOS 18.2再進化，功能開放使用者與第三方分享遺失物品的位置。升級之後，用戶可以跟他人分享「尋找」內裝置像是AirTag的定位，同時，不久的將來全球15間航空公司也會接受「尋找」物品位置，藉此來快速尋獲處理不當或延誤的行李，對於出國旅行時的行李會提供多一層的保護。蘋果近日推出iOS 18.2 Beta 版，加入了「分享物品位置」神級功能，有此功能後，即可與航空公司分享 AirTag 或「尋找」網絡配件的位置，用來幫助用戶找回遺失物品。使用者一找回，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享，同時分享連結會在 7 天後自動失效。使用者可以在 iPhone、iPad 或 Mac 上的「尋找」App 中取得「分享物品位置」連結，連結的接收者將能夠查看一個網站，該網站在互動式地圖上顯示物品位置。有新的位置時，網站將自動更新，並顯示最近更新的時間戳記。「分享物品位置」奠基於「尋找」網絡這個由超過 10 億台 Apple 裝備組成的群眾外包網絡，運用藍牙無線技術來偵測附近丟失的裝置或物品，並將大致位置回報給擁有者。整個過程都是端對端加密和匿名的，因此其他人，甚至 Apple 或「尋找」網絡配件製造商，都無法查看裝置的位置或資訊。蘋果也提到，未來幾個月，超過 15 家為航空公司將開始在顧客服務流程中接受「尋找」物品位置。聯合航空 (United) 顧客長 David Kinzelman 表示：「首先在特定機場接受『尋找』物品位置，目標是 2025 年初全系統推出。」